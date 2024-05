Rinnovo del Direttivo del Comitato CRI di Teramo

TERAMO – Il Comitato della Croce Rossa Italiana (CRI) di Teramo annuncia il rinnovo del proprio direttivo, a seguito alle elezioni tenutesi domenica 19 maggio. Fiorenza Di Falco è stata rieletta presidente del comitato per il suo secondo mandato, ottenendo 97 voti a fronte dei 55 del suo avversario.

Il nuovo direttivo accoglie, al fianco della presidente Di Falco, Vincenzo Bonolis e Patrizia Colangeli come nuovi consiglieri, mentre Carlo Capuani è stato riconfermato per un secondo mandato. Inoltre, Flavia Michini è stata scelta come consigliere per i giovani.

“Desidero ringraziare tutti i volontari per la loro partecipazione attiva e per il sostegno dimostrato”, ha dichiarato la presidente Di Falco. “Siamo pronti a raccogliere con determinazione le sfide che ci attendono, continuando a servire la collettività con dedizione”.

La presidente ha inoltre espresso apprezzamento per tutti i candidati: “La loro dedizione e impegno sono la prova della vitalità e della passione che animano il nostro comitato. Continueremo a lavorare insieme per il bene comune, uniti nella missione di offrire aiuto e supporto a chi ne ha bisogno”.