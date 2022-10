Vasto – Roseto Basket 20.20: la presentazione della partita

VASTO – 115 giorni dopo l’indimenticabile gara 4 contro Mosciano che ha sancito la promozione in serie C Gold, il Roseto Basket 20.20 torna a disputare una partita ufficiale, andando di scena in quel di Vasto in occasione della prima giornata di campionato. Si tratta di un impegno difficile, che la Braderm affronta dopo aver disputato un buon precampionato ma senza uno straniero, non avendo ancora riempito la casella lasciata vuota in settimana da Filip Taisner. Il gruppo guidato da coach Ernesto Francani è cresciuto già molto nei circa 45 giorni di lavoro, ma ha ancora ampi margini di miglioramento, dal momento che tanti elementi del gruppo sono giovani e faranno solo domani il loro esordio nella categoria. Tutto senza dimenticare che molti elementi sono nuovi e la squadra deve ancora trovare la miglior coesione: tanto passerà, dunque, dal contributo dei più esperti.

Di fronte c’è il Vasto Basket, formazione ormai più che rodata a questi livelli, dal momento che disputa da diversi anni la C Gold. Giusto mix tra linea verde e veterani, i biancorossi trovano nelle ali Luca Di Tizio e Vittorio Ierbs due vere e proprie bandiere, che insieme al regista Nicolas Maffei compongono un asse di sicuro affidamento. Tra i giovani più interessanti troviamo il lituano Jarasiunas, il maliano Traorè e il pivot di stazza, di origini nigeriane, Egwoh. Due le aggiunte che hanno impreziosito il roster della GeVì: il ritorno del totem Goran Oluic e la firma nelle ultime ore di Vincenzo De Angelis. Alla guida tecnica è stato messo coach Alessandro Tumidei, di origine forlivese, che nella sua carriera ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore nella sua città in A2 e dal 2019 è allenatore della Nazionale nell’ambito della Federazione Sport Sordi Italia.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Mi aspetto una partita molto difficile. È la prima uscita nel campionato di C Gold, e già per questo motivo siamo chiamati ad alzare il livello di concentrazione. Sono comunque sicuro che i ragazzi daranno tutto e ci metteranno l’anima”.

Appuntamento a domani alle ore 18 al Pala BCC. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Vasto Basket e condivisa sui nostri canali.