31° edizione della Maratonina Colognese: il programma 2022

COLOGNA SPIAGGIA – Per l’Atletica Cologna Spiaggia è tempo di ultimo rodaggio per allestire la 31°edizione della Maratonina Colognese in memoria di Annalia Rongai domenica 9 ottobre, inserita nei circuiti Corrimaster Fidal, Corrilabruzzo Uisp e Criterium Piceni&Pretuzi.

Tanta volontà da parte dei dirigenti capitanati dal presidente Carlo Quaranta, al fine di raggiungere quella soddisfazione e il pieno successo della manifestazione che ripagano tutto l’impegno profuso per ripristinare una Maratonina che è mancata nell’ambiente podistico abruzzese negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria Covid.

La gara competitiva (le cui adesioni viaggiano verso la cifra di 300) è di 10 chilometri su un percorso inizialmente sviluppato sul lungomare e poi verso l’interno del centro abitato di Cologna Spiaggia. In parallelo è programmata una passeggiata non competitiva di 5 chilometri verso la Riserva Naturalistica del Borsacchio. Il programma prevede il ritrovo alle 8:00 in Piazza Redipuglia e la partenza alle 9:30.

A ciascun partecipante della competitiva e della passeggiata è previsto un pacco gara mentre le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria, le prime tre società regionali ed extra-regionali con il maggior numero di iscritti.

La presentazione della gara a cura di Carlo Quaranta e Vincenzo Addazii, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Atletica Cologna Spiaggia ospiti della rubrica settimanale di TV6 Correre per Sport al link https://www.youtube.com/watch?v=UEaeT8j7nR4&t=231s