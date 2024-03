Vasto, a febbraio emesse 27 sanzioni in materia di animali da affezione

Menna: “Impegnati agenti di Polizia locale in borghese nei controlli per arginare il fenomeno di coloro che non rispettano le norme vigenti”

VASTO – Nell’ambito dei controlli in materia di animali di affezione nel mese di febbraio sono state emesse 27 sanzioni dalla Polizia Locale.

L’importante risultato è frutto dell’azione di controllo degli agenti guidati dal comandante Giuseppe Del Moro. I verbali di violazione amministrativa elevati sono stati:

n. 3 per mancanza di mezzi idonei per la raccolta di deiezioni; n. 2 per l’abbandono di deiezioni canine; n. 2 per omessa custodia; n. 18 per mancanza di microchip; n. 2 per omessa comunicazione di morte.

“Ricordo alla cittadinanza – ha detto il sindaco Francesco Menna – che con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto di abbandono delle deiezioni canine su marciapiedi, strade, portici, accessi alle civiche abitazioni, giardini e spazi pubblici. Gli escrementi vanno rimossi. Chi decide di tenere un cane si prende le responsabilità delle azioni compiute dall’animale”.

Nell’ambito degli accertamenti svolti a seguito di segnalazioni e esposti sono stati 7 i verbali.

Per i servizi di controllo per la lotta al randagismo congiuntamente con la Asl veterinaria è stato emesso un verbale e i cani controllati sono stati 7.

Tre invece sono state le richieste di accalappio a seguito di segnalazione I cani controllati sono stati controllati 74 cani e i verbali emessi 5.

“Abbiamo impegnato alcuni agenti di Polizia locale in borghese nei controlli per arginare il fenomeno di coloro che non rispettano le norme vigenti. Con uomini in divisa – ha concluso l’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna – ovviamente tutti si comportano bene. Ma la speranza è che il senso civico dei padroni degli animali a quattro zampe sia sempre alto anche quando non ci sono controlli”.