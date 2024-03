Magliano dei Marsi, si amplia l’offerta formativa dell’IC “G. Di Girolamo”

Gli studenti della Scuola Secondaria sono stati impegnati nel progetto “Mini tennis”, quelli della Primaria in un progetto musicale

MAGLIANO DEI MARSI – L’Istituto Comprensivo “G. Di Girolamo” di Magliano dei Marsi conferma, anche per il corrente anno scolastico, la particolare attenzione all’ampliamento dell’offerta formativa al fine di favorire e arricchire opportunità di crescita, di socializzazione e di confronto costruttivo.

La scuola Secondaria di primo grado ha visto studentesse e studenti impegnati nel progetto “Mini Tennis” a cura dei docenti Sergio Fabiani e Massimo Marini con incontri extracurricolari pomeridiane nella palestra del Polo scolastico, l’attività del minitennis è una fase del percorso formativo essenziale per l’avviamento al tennis è un modo per socializzare, e stare bene oltre che ad essere un modo per appassionarsi con più facilità a uno sport complesso come il tennis utilizzando alcuni mezzi e principi didattici propri del minitennis.

Per la scuola Primaria si è proposto un percorso musicale, strumentale e coreutico, che vede impegnato accanto ai docenti curricolari un esperto esterno: il M° Giustino Rossi, direttore della Banda di Magliano de’ Marsi, il progetto ha lo scopo di promuove la musica come strumento per lo sviluppo armonioso e per il benessere psicofisico di bambini e bambine

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Clementina Cervale, sottolinea come sia importante creare dei momenti che coinvolgano i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine in orario extrascolastico, e promuovere attività di Sport e Musica, dunque, significa promuovere efficaci veicoli per lo sviluppo di competenze motorie, percettive, relazionali e affettive.

Si è positivamente rinnovata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale che da sempre sostiene questi progetti con grande sensibilità e fiducia nell’Istituzione scolastica.