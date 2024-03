Fossacesia e Rocca San Giovanni ricordano le vittime del Coronovirus

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid bandiere a lutto; i due Sindaci deporranno un omaggio floreale

FOSSACESIA – Lunedì 18 marzo, è la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, un appuntamento molto importante a cui i Comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni non vogliono mancare, esponendo le bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici. Alle ore 13.3O i sindaci Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio nella zona della spiaggia del Cavalluccio deporranno nelle acque del mare un omaggio floreale per ricordare chi ci ha lasciato a causa della pandemia del coronavirus e al contempo ricordare lo straordinario e generoso impegno profuso da operatori sanitari, associazioni e volontari per affrontare un’emergenza, che ha segnato profondamente la nostra vita.