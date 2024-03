Vasto, cerimonia per il 46° anniversario del rapimento di Aldo Moro

Il Sindaco e le autorità istituzionali hanno deposto una corona di alloro alla targa in via Ricci per ricordare i cinque agenti della scorta

VASTO – Questa mattina in via Crispi a Vasto si è tenuta una cerimonia per ricordare il 46esimo anniversario del rapimento dell’onorevole Aldo Moro in via Fani a Roma, dove persero la vita cinque uomini della scorta. Il sindaco di Vasto Francesco Menna alla presenza degli assessori Licia Fioravante, Nicola Della Gatta, del consigliere comunale Giuseppe Forte, delle autorità civili e militari e dei rappresentati delle associazioni combattentistiche e d’arma ha deposto una corona di alloro alla targa collocata per ricordare Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi uccisi dalle Brigate Rosse il giorno del sequestro dello statista Aldo Moro che venne ucciso dopo 55 giorni di prigionia.

“Anniversario tragico della storia dell’Italia. Una giornata quella del 16 marzo 1978 che racconta la vita e la morte di coloro che servirono lo Stato. Il giorno in cui i familiari si trovarono improvvisamente privati dei loro cari e a dover sopravvivere alla tragedia. Commemorare quelle esemplari storie biografiche, fatte di grandi virtù private e di altissimo spirito di servizio – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – è il mezzo migliore per ricordare chi ha sacrificato la vita per lo Stato svolgendo il proprio ruolo nella società. Uomini semplici ma coraggiosi. Vite appassionate e brevissime”.