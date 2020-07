Nella Valle dell’Orfento e all’Eremo di Santo Spirito con un solo biglietto

Sarà possibile trovarlo in vendita presso l’eremo di Santo Spirito a Majella e il centro informazioni nel comune di Roccamorice

CARAMANICO TERME (PE) – Il primo picco epidemico da Covid-19 è ormai superato, ma la percezione di insicurezza è ancora diffusa e una parte della collettività soffre l’ansia da contagio. In generale la tendenza dei più è di provare ad evitare strutture aggregative e luoghi che implicano prossimità fisica tra le persone.

In questo contesto da post quarantena la montagna si sta rivelando “il rifugio” ideale. Le famiglie abruzzesi corrono nei weekend a respirare aria fresca in luoghi incantevoli e solitari dell’entroterra regionale. Sulla Majella occidentale le realtà di servizi turistici sono all’opera per accogliere e gestire al meglio i flussi provenienti dalle città. L’eremo celestiniano di Santo Spirito, nel comune di Roccamorice, gestito dalla cooperativa Ripa Rossa, ha registrato a partire dalla riapertura a fine maggio, oltre duemila presenze. A Caramanico Terme, la realtà di Majambiente che da più di vent’anni si occupa di escursionismo e turismo sostenibile, ha ripreso ad organizzare camminate attraverso i sentieri più spettacolari del parco nazionale tra affascinanti canyon, boschi di faggio, eremi e luoghi di culto.

Le due società hanno quindi pensato di unire le forze e realizzare un biglietto unico per permettere ai turisti di visitare, accompagnati dalle guide locali e ad un prezzo di favore, due fra i siti più ricercati nel settore nord occidentale della Majella: la Valle dell’Orfento a Caramanico Terme e L’eremo di Santo Spirito a Roccamorice. Il biglietto ha un costo di 12 euro a persona ed è valido per soli adulti, in quanto per le due attività i bambini usufruiscono già di gratuità oppure di sconto sulle tariffe da listino. Sarà possibile trovarlo in vendita presso l’eremo di Santo Spirito a Majella e il centro informazioni nel comune di Roccamorice; il centro visitatori della Valle dell’Orfento nel comune di Caramanico Terme e presso il centro informazioni del comune di San Valentino in A.C. Per usufruire delle visite guidate è necessaria la prenotazione chiamando Ripa Rossa al numero 3664249866, e sul sito www.majambiente.it alla sezione “escursioni e attività”. Il ticket non dovrà essere necessariamente speso in un unico giorno, ma sarà valido a partire dal 13 luglio e fino al 31 agosto. Al momento del check in per la visita guidata il visitatore dovrà consegnare e vidimare il talloncino relativo al luogo che si appresta a visitare all’operatore di turno al front office oppure alla guida stessa.