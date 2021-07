Vaccini e tamponi nella Farmacia comunale di Collecorvino

COLLECORVINO – “Tamponi a prezzo calmierato, con una convenzione stipulata con Confcommercio Pescara, e vaccini anti-Covid-19 sono disponibili nella Farmacia comunale di Collecorvino, che ha deciso di offrire i due servizi a copertura dell’area vestina, in favore dell’utenza per snellire le procedure di inoculazione delle dosi vaccinali, ma anche per consentire di eseguire un eventuale screening in tempi veloci e senza spendere cifre esorbitanti, che comunque, dopo venti mesi, cominciano a gravare sui bilanci familiari. L’obiettivo è quello di continuare a sostenere il territorio come meglio possiamo, per uscire definitivamente e tutti insieme dall’emergenza pandemica il prima possibile”. Lo ha detto il sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri ufficializzando le due nuove misure.

“Ormai siamo in zona bianca da oltre un mese, ma non dobbiamo dimenticare che comunque il virus del Covid-19 continua a circolare tra noi e che, con i nuovi Decreti ministeriali, si profilano nuove misure a carico dei cittadini già dalle prossime ore – ha ricordato il sindaco Zaffiri -. Le principali sono legate all’obbligo per tutti di disporre del Green Pass che verrà rilasciato o in caso di vaccinazione avvenuta o, in alternativa, in seguito all’esecuzione di un tampone con esito negativo non più tardi delle 48 ore immediatamente precedenti alla partecipazione a un evento che ne richiede il possesso o l’esibizione, a partire dalle cerimonie o dai banchetti.

A fronte di tali nuove esigenze la Farmacia comunale di Collecorvino si è messa a disposizione offrendo due servizi essenziali: partiamo dai tamponi, ossia abbiamo stipulato una convenzione con la Confcommercio in seguito a un incontro con il Presidente Riccardo Padovano e con Gabri Armenti, il rappresentante dell’area vestina del comparto della ristorazione, secondo il quale da questo momento qualunque cittadino abbia la necessità di effettuare un tampone per partecipare a un banchetto, a una cerimonia, come matrimoni, comunioni o battesimi, potrà effettuare il test nella Farmacia comunale di Collecorvino al prezzo calmierato di appena 10 euro, anziché pagare 20 o anche 30 euro come sta accadendo oggi, che per una famiglia di 3 o 4 persone diventa una spesa aggiuntiva rispetto alla cerimonia stessa tanto da scoraggiare la partecipazione, e infatti in molti casi stiamo assistendo a feste svuotate di invitati. Obiettivo dell’iniziativa specifica, ovviamente, è quella di venire incontro e fornire un supporto concreto alle attività della ristorazione che più di altre hanno sofferto in maniera drammatica le conseguenze e gli stop prolungati causati dal Covid-19 e che oggi, pur avendo ripreso il lavoro, comunque viaggiano a marcia ridotta, per i numeri esigui delle presenze per ciascun evento, che significa anche perdita di posti di lavoro.

Agevolare i cittadini nello screening significa consentire loro di partecipare a un pranzo o una festa, ovvero non penalizzare le attività di ristorazione. Ovviamente tale possibilità di un tampone a prezzo scontato non è riservato ai cittadini di Collecorvino, ma è esteso a tutta l’area vestina. E poi i vaccini – ha proseguito il sindaco Zaffiri -: la Farmacia comunale di Collecorvino è l’unica ad aver aderito alla vaccinazione in tutta l’area vestina e infatti già nel periodo di marzo e aprile le nostre farmaciste hanno partecipato al corso di abilitazione alla vaccinazione. Questo significa aver dotato il territorio vestino di un ulteriore presidio in loco per evitare a tanti utenti di doversi barcamenare con la prenotazione della propria somministrazione vaccinale su piattaforma, per poi muoversi in uno qualunque dei centri sparsi sul territorio di zona, con tutti i disagi annessi, specie per gli utenti più anziani. Attualmente stiamo già somministrando 6 vaccini al giorno e siamo in grado di aumentare l’intensità procedendo sempre per multipli di 6, tante quante sono le dosi contenute in ogni singola ampolla”.