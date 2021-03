Vaccinazioni a Montesilvano: oggi 80enni, scuola e protezione civile

MONTESILVANO – Al Pala Dean Martin si è chiusa ieri la prima giornata di vaccinazione dedicata alle persone disabili e ai loro accompagnatori. 90 i disabili in stato di gravità a cui è stato somministrato il siero Pfizer, 80 invece i caregivers. Nel pomeriggio 161 cittadini appartenenti al mondo scolastico, alla protezione civile e alle forze dell’ordine è stato inoculato il vaccino AstraZeneca.

Oggi tocca a 289 ultra 80enni e a 75 persone appartenenti sempre al mondo scolastico della provincia di Pescara e alla protezione civile.

“Un ringraziamento particolare ai numerosi volontari e ai dipendenti del Coc – ha commentato il sindaco Ottavio De Martinis – che nella giornata di oggi si sono adoperati affinché tutto si svolgesse in maniera impeccabile. Un ringraziamento a Claudio Ferrante, responsabile dell’Ufficio Disabili che da giorni è in contatto con la categoria, la Regione e la Asl per tutte le operazioni”.

Ieri il primo cittadino ha ricevuto parole di elogio anche dai funzionari della protezione civile nazionale in visita a Montesilvano. Annalisa Montanari (Servizio Risorse Sanitarie), Domenico Salerno (Ufficio del Direttore Operativo) e Giampaolo Sorrentino (Ufficio Volontariato) hanno visitato le sale che ospitano la campagna vaccinale, riscontrando una perfetta organizzazione all’interno della struttura, considerata punto di riferimento in Abruzzo.

