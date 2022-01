Vaccinazioni nel giorno dell’Epifania all’hub “I Pioppi” di Giulianova

Aperta la piattaforma per prenotare una somministrazione nell’hub “I Pioppi” di Giulianova per il prossimo giovedì 6 Gennaio

GIULIANOVA – Resterà aperto ed attivo, anche nel giorno dell’ Epifania, il centro vaccinale “I Pioppi” nel quartiere Annunziata. L’Amministrazione comunale, infatti, comunica che è aperta la piattaforma telematica utile per prenotare una dose vaccinale anti Covid, nell’ hub di Giulianova, per il giorno 6 Gennaio. Si ricorda che è necessario avere con sé, oltre alla tessera sanitaria e ad un documento di riconoscimento, anche il modulo di consenso prestampato, disponibile in tutte le farmacie di Giulianova o scaricabile accedendo all’home page del sito istituzionale del Comune.

E’ possibile prenotarsi utilizzando il link https://www.aslteramo.it/vaccinazione-anti-covid-19-2/