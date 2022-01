“Carcola che ve sfonno”, Federico Palmaroli presenta il libro a Giulianova

Appuntamento il 5 gennaio ore 18,30 al Novavita Beach. Tra i relatori dell’incontro Simone Gambacorta, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo

GIULIANOVA – Si muove tra satira, politica e giornalismo il primo evento organizzato da “Alumni Marie Curie”, l’associazione degli ex alunni del Liceo Scientifico Marie Curie di Giulianova, il 5 gennaio al Novavita Beach di Giulianova (lungomare Zara, 55), alle ore 18,30 (ingresso libero su prenotazione a info@alumnimariecurie.it) con la presentazione del libro “Carcola che ve sfonno. Il meglio (e il peggio) di un anno italiano” (Rizzoli) scritto da Federico Palmaroli, ideatore della pagina social “Le più belle frasi di Osho”. Insieme all’autore, interverranno Simone Gambacorta, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, Ernesto Di Giovanni, presidente dell’associazione con il saluto del sindaco di Giulianova Jwan Costantini.

L’evento sarà l’occasione per annunciare il tesseramento all’associazione che presenterà, per l’occasione, le attività annuali sul territorio per “valorizzare l’alto valore formativo che il liceo rappresenta in Abruzzo e in Italia” (informazioni su www.alumnimariecurie.it).

Il libro di Palmaroli è il compendio di un anno di sorrisi e risate, una sorta di diario dell’anno appena trascorso, una cronaca semiseria degli eventi che abbiamo attraversato. In questi anni Federico Palmaroli è diventato un fenomeno mediatico. Un talento, il suo, che è partito dalla rete, ma che oggi è diventato persino oggetto di studi sociologici. A chi non è capitato, infatti, di ricevere una sua vignetta con un messaggio whatsapp?

L’associazione presieduta da Ernesto di Giovanni con la presidenza onoraria di Lino Befacchia è composta dai soci fondatori Alessio Di Pancrazio e Antonio Pirozzi (vicepresidenti vicari); i consiglieri Davide D’Andrea Ricchi e Giovanni Paolo Di Giovanni e Francesca Farruggia (Segretario Generale dell’associazione).