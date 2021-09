V° Premio Nazionale delle Arti/Design, cerimonia di premiazione

PESCARA – Si chiude il 24 settembre, alle ore 17:00, la XV edizione del “Premio nazionale delle arti – sezione Design” promossa dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’università e della ricerca, anche in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti e Direttori degli ISIA.

Nella splendida cornice del giardino dell’ISIA di Pescara, in via Cesare Battisti n.198, si terrà, alla presenza del Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa Maria Cristina Melina, della responsabile del coordinamento nazionale del Premio, Stefania Rizzardi, del Sindaco Avv. Carlo Masci, degli esponenti della Camera di Commercio Industria e Artigianato, e dei rappresentanti delle Istituzioni del territorio, la premiazione degli studenti per le quattro categorie in concorso.

Questa edizione, simbolo di ripartenza dopo la pandemia, si apre alle collaborazioni tra studenti, docenti e territori, borghi ed Istituzioni con le quali l’ISIA ha saputo mettere a punto protocolli innovativi per la fruizione dei beni paesaggistici ed archeologici identitari, come sottolineano il Presidente, Prof. Nicola Mattoscio, e il Direttore, Prof.ssa Donatella Furia.

L’ISIA di Pescara ha raccolto questa sfida promuovendo, tramite una nuova fruizione espositiva, i luoghi caratteristici della Città alla quale rende omaggio con una mostra virtuale e in realtà aumentata. Viaggiando in remoto nel tessuto urbano cittadino, sarà possibile godere della mostra dei progetti in concorso.

Gli studenti, provenienti da tutta Italia, si sono cimentati con il tema dell’emergenza ambientale, nel rispetto dei principi di equità mondiale, nella disponibilità delle risorse ed il rispetto delle diversità culturali, delle identità regionali e delle biodiversità naturali.

Durante la giornata, ricca di eventi, saranno esposti gli elaborati di un workshop di pittura tenuto dal Prof. Pagliarini, Presidente della Giuria, noto a livello internazionale per essere il primo italiano ad applicare concetti di Robotica ed Intelligenza Artificiale in ambito artistico, che indagherà il concetto di Modularità Relazionale basato sull’automatismo espressivo e scientifico-psicologico.

È inoltre in programma una tavola rotonda internazionale dedicata alla mobilità ecosostenibile moderata dall’Ing. Claudio Santoni, Engineering Director McLaren, che vedrà come relatori Takahiro Iwata, Presidente della Federazione Internazionale delle auto ad Energia Solare del Giappone e consulente Honda R&D, e Dr. Nabih E. Bedewi, Managing Director di Global EEE.

Verrà presentato un volume sull’archeologia digitale alla presenza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Chieti Pescara, nella persona della Dott.ssa Rosaria Mencarelli, e dei funzionari che ne hanno curato il progetto scientifico, del Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Avv. Gabriele Colantonio.

L’intera Manifestazione potrà essere seguita in diretta sui canali social Istituzionali.