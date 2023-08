1° Urban Trail della Frana a Castel Frentano: i vincitori

Il migliore in ambito maschile è stato Domenico Campitelli dell’Asd Mistercamp Castelfrentano, che ha dedicato la vittoria al padre

CASTEL FRENTANO – Ha vissuto momenti entusiasmanti la prima edizione dell’Urban Trail della Frana a Castelfrentano intitolata a Carmine Campitelli, fratello del presidente e atleta Camillo Campitelli con il suo sodalizio dell’Asd Mistercamp.

Una manifestazione podistica nuova di zecca che ha portato sulla linea di partenza atleti abruzzesi, molisani e alcuni dal Nord Italia. Patrocinata dall’amministrazione comunale locale, l’urban trail ha avuto come centro nevralgico il centro storico di Castel Frentano su un percorso insidioso e impegnativo con un dislivello di 500 metri tra tratti in asfalto e alcuni in sterrato all’interno del parco Frana, polmone verde della cittadina castellina.

Il migliore in ambito maschile è stato Domenico Campitelli dell’Asd Mistercamp Castelfrentano, primo al traguardo col tempo di 25’30”, con le braccia rivolte verso il cielo non solo in segno di vittoria ma anche per la dedica al padre Carmine.

Campitelli junior ha dominato nettamente davanti a Marco Di Tommaso (Runners Chieti – 26’48”) e a Paolo Zulli (Asd Mistercamp Castelfrentano – 26’53”). Al femminile affermazione per Antonella Sabatini dell’US Acli Marathon Chieti col tempo di 34’09”, seconda Daria Di Marco (Atletica Gran Sasso – 35’35”) e terza Maria Ciarlatani (I Lupi d’Abruzzo – 38’19”).

Felicissimi gli organizzatori per come sono andate le cose: la stanchezza degli atleti è stata rinvigorita a fine gara da una sorta di terzo tempo con le premiazioni (in presenza del sindaco Gabriele D’Angelo e del vice Mario Verratti), il ricco ristoro (panino con la porchetta e la birra) e la musica del dj Rossano Savini fino a sera inoltrata.

Vincitori di categoria

M16-23: Adolfo Fantini (Individuale)

M24-34: Luca Di Santo (Podistica San Salvo)

M35-44: Matteo Battistella (Podisti Frentani)

M45-54: Massimo Lizza (Gruppo Podistico La Sorgente)

M55-64: Luigi Liberatore (Il Crampo Gruppo Podistico)

M65-74: Giulio Orlandi (Ades Miglianico-Amici dello Sport)

M75over: Renato Rugo (Tribù Frentana)

F24-34: Yara Campitelli (Il Crampo Gruppo Podistico)

F45-54: Valentina Fattibene (Atletica Corriferrara)

Classifiche complete sul sito Timingrun a questo link Percorso (timingrun.it)