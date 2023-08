Trasparenza prezzi carburanti: la GdF Chieti trova irregolarità

CHIETI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito del piano di azione “Prezzi carburanti 2023”, ha disposto l’intensificazione degli interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo.

In particolare, i controlli effettuati nelle prime due settimane di questo mese, sono stati finalizzati principalmente a verificare la corrispondenza dei prezzi alla pompa, rispetto ai cartelli esposti, dei carburanti per ogni modalità di erogazione (“self” e “servito”) e all’esposizione del prezzo medio regionale – disposizione, questa, introdotta dal Governo a far data dal 01.08.2023 a seguito dei recenti rincari record.

Le verifiche hanno riguardato 20 distributori stradali (2 in ambito autostradale) dell’intera provincia teatina e sono state comminate, ai 6 esercizi risultati non in regola con le attuali disposizioni di legge, sanzioni che oscillano dai 1400 ai 14000 euro.

Le irregolarità sono relative all’omessa o irregolare esposizione del prezzo medio regionale (prezzo medio nazionale nella distribuzione autostradale), la non corrispondenza dei prezzi praticati con quelli pubblicizzati al cartello nonché la mancata comunicazione degli stessi al M.I.M.IT. (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Gli impianti di distribuzione ai quali sono state riscontrate, a vario titolo, le violazioni sono situati nei comuni di Francavilla al Mare, Miglianico, Ortona, San Vito Chietino e Vasto.

I servizi effettuati, in un periodo temporale caratterizzato da intensi spostamenti dovuti alle vacanze estive, testimoniano, ancora una volta, l’impegno delle Fiamme Gialle Teatine a tutela del cittadino consumatore. A tal fine, infatti, durante i controlli, si è proceduto anche alla misurazione del quantitativo di carburante erogato alla pompa, per verificarne l’esatta corrispondenza con quanto riportato sul display e, quindi, la correttezza del prezzo da pagare.

Il Comandante Provinciale, Col. Michele Iadarola, ha confermato che i controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti sono finalizzati non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore.