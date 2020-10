Biblioteca Silone di Fossacesia, 40mila euro per gli interventi

Di Giuseppantonio: “Il finanziamento ci permetterà di ripristinare la funzionalità dello spazio che, ricordo, è stato realizzato anni fa sotto la mia amministrazione”

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia ha approvato l’utilizzo del contributo di € 40.452,500, concesso all’ente ai sensi dell’Art. 1, comma 311, della Legge 27 Dicembre 2019, n°160, per un intervento di verifica statica ed adeguamento strutturale e funzionale della biblioteca comunale “Ignazio Silone”. E’ stato incaricato di verificare gli interventi nella struttura il Responsabile del Settore IV–Lavori Pubblici e Manutenzioni.

“La biblioteca è chiusa al pubblico da tempo a causa di imprevisti problemi che hanno riguardato la copertura dell’edificio. Il finanziamento ci permetterà di ripristinare la funzionalità dello spazio che, ricordo, è stato realizzato anni fa sotto la mia amministrazione – ricorda il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Riaverla a disposizione significa molto per la città che, tra l’altro, potrà usufruire di nuovi libri che arricchiranno la dotazione, acquistati grazie ad un finanziamento di circa 2000 euro che abbiamo ricevuto”.

Dal canto suo, l’Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli evidenzia come “l’inagibilità della struttura ha determinato un cambiamento dei programmi che ci eravamo ripromessi di svolgere in biblioteca. Attendiamo ora le risultanze tecniche e l’avvio degli interventi per la messa sicurezza della struttura in modo che quando l’allarme sanitario cesserà saremo pronti a mettere in cantiere eventi e manifestazioni per i nostri concittadini”.