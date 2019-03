Unibasket Pescara, Rajola alla vigilia della sfida con Senigallia

“Dobbiamo mantenere la posizione in classifica che ci consente di giocare l’eventuale bella del primo turno playoff in casa“

PESCARA – Fabriano è da archiviare, facendo tesoro degli errori commessi al fine di non ripeterli più. Senigallia è nel mirino, per un ritorno nelle Marche appena 7 giorni dopo un ko che va subito cancellato con una prestazione importante e con una vittoria pesante.

«La squadra deve ritrovare, più che il risultato, la fiducia in se stessa che è un pò mancata. Dobbiamo ritrovare quell’entusiasmo e, appunto, quella fiducia che avevamo fino a un mese e mezzo fa. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarci ogni cosa: più del risultato, che comunque è importantissimo, mi interessa rivedere la prestazione di una squadra coesa in difesa e che sappia essere attenta nelle soluzioni offensive che trova. E che le concretizzi, perché a Fabriano abbiamo purtroppo sbagliato anche cose facili. Dunque voglio vedere coesione, concretezza ed efficacia», le parole del tecnico.

«Credo che le prestazioni dei singoli giocatori vadano a determinare il contenuto della prestazione complessiva della squadra ed il risultato e, dunque, salendo il rendimento del singolo di riflesso crescono il livello della squadra e lo spessore della prestazione, determinando conseguentemente il risultato positivo. In settimana abbiamo lavorato, come sempre, sulle cose che sono da migliorare e su quelle, in particolare, che non sono andate bene nell’ultimo periodo e adesso, a 4 partite dalla fine, dobbiamo mantenere la posizione in classifica che ci consente di giocare l’eventuale bella del primo turno playoff in casa», chiude coach Rajola