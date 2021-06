Unibasket Lanciano – Pescara Basket 72-67: il racconto del match

Nel prossimo turno di campionato confronto diretto domenica 13 giugno al Pala Aterno contro il Bramante, in vendita 500 biglietti

LANCIANO – Si interrompe la striscia di nove vittorie consecutive per la Pescara Basket, che esce sconfitta dal terreno di gioco dell’Unibasket Lanciano e, con la contemporanea vittoria del Bramante Pesaro, perde il primato in classifica. Ma tutto si deciderà nel confronto diretto di domenica prossima, in quanto qualsiasi risultato in questa giornata, da parte di entrambe, sarebbe stato ininfluente ai fini del primato, che in ogni caso sarebbe stato stabilito nel big match del Pala Aterno Gas & Power.

Coach Vanoncini tiene ancora a riposo Staselis, che sta recuperando dal contrattempo alla caviglia rimediato con il Pisaurum, e gestisce i minutaggi di tutti i titolari per non correre alcun tipo di rischio, concedendo ampio spazio agli under Najafi, Traorè e Perella, con quest’ultimo autore dei primi punti in Serie C Gold, che si sono messi in buona evidenza.

La gara, iniziata con un minuto di raccoglimento in memoria di Plinio Di Censo, papà del presidente biancazzurro Luca e figura sempre presente ed attiva della società, è stata sostanzialmente equilibrata per tutto il suo andamento, con l’Unibasket Lanciano a condurre per quasi tutto il tempo ma mai con vantaggi significativi. In casa biancazzurra è Capitanelli a menare le danze, miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti con un eloquente 6/8 dalla lunga distanza, mentre per i padroni di casa sono Munjic e Ranitovic a mettersi in evidenza (23-22; 41-35; 60-56 i parziali dei primi tre periodi).

Negli ultimi dieci minuti l’equilibrio è stato definitivamente spezzato da un paio di conclusioni pesanti di Morina e Muffa, che hanno consentito alla truppa guidata da coach Di Tommaso di respingere i tentativi di rimonta da parte dei biancazzurri nei momenti cruciali della contesa.

Si chiude sul 72-67, con l’Unibasket che conquista meritatamente la quinta vittoria stagionale, la terza su quattro incontri in questa fase ad orologio, confermandosi formazione in decisa forma, che con il passare delle giornate ha mostrato progressi sempre più evidenti e conquistando matematicamente il quarto posto in classifica, per un campionato che può considerarsi più che positivo per la compagine frentana.

In casa Pescara Basket nessun allarmismo in quanto, come detto, qualsiasi risultato sarebbe stato ininfluente per il discorso primo posto, che verrà deciso dalla supersfida di domenica prossima tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power con il Bramante Pesaro, per quella che sarà a tutti gli effetti la finale di questo girone, con in palio la possibilità di giocarsi la promozione in Serie B con la Fortitudo Roma, vincitrice del girone laziale.

Si ricorda che saranno messi in vendita 500 biglietti, tetto massimo stabilito dai decreti governativi, per poter assistere al big match. Tempistiche e modalità saranno comunicate tempestivamente dalla società biancazzurra, la quale nel frattempo chiama a raccolta tutti i tifosi e gli sportivi biancazzurri a riempire, nel numero massimo consentito, gli spalti del Pala Aterno Gas & Power per spingere Capitanelli e compagni nella sfida più importante dell’anno, alla quale per arrivarci l’intera famiglia biancazzurra ha lavorato sostanzialmente senza soste fin dalla scorsa estate.

TABELLINO

UNIBASKET LANCIANO-PESCARA BASKET 72-67 (23-22; 41-35; 60-56)

LANCIANO: Kadjividi 6, D’Ippolito n.e., Ranitovic 14, Maralossou 11, Morina 3, Bantsevich 0, Ucci 7, Munjic 18, Dabetic 4, Muffa 9. Coach: Di Tommaso.

PESCARA: Najafi 4, Staselis n.e., Masciopinto 7, Pucci 5, Perella 5, Capitanelli 21, Del Sole 2, Seye n.e., Fasciocco 9, Traorè 5, Raupys 9, Grosso 0. Coach: Vanoncini.

Arbitri: Di Santo di Chieti e Marianetti di San Giovanni Teatino (CH).

Uscito per cinque falli: Pucci.