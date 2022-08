“Una colonna sonora per la vita” a Torricella Peligna: programma 2022

TORRICELLA PELIGNA – Prenderà il via lunedì 1 agosto, da Torricella Peligna, il programma di concerti di “Una colonna sonora per la vita”. La rassegna itinerante, promossa dall’associazione Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, con la collaborazione di numerose amministrazioni comunali del centro Abruzzo, sarà questa volta a sostegno del distretto sanitario peligno sangrino e del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Pescara,

In questi ultimi anni l’associazione Nomadi fans club ha promosso varie iniziative per l’acquisto di apparecchiature sanitarie da destinare al territorio della Valle Peligna e dell’Alto Sangro. L’obiettivo per quest’anno è acquistare nuovi apparecchi di ultima generazione sia per il distretto sanitario Valle Peligna Alto Sangro che per il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Pescara. E anche di questi temi si discuterà nel convegno in programma martedì 9 agosto, alle 17.30, all’auditorium San Nicola di Pescocostanzo, sul tema “Quale sanità nelle aree di montagna? Pescocostanzo può essere un esempio?”.

Per quanto riguarda i concerti musicali (tutti a ingresso gratuito) il programma sarà inaugurato dalla Luce Band, formazione guidata da Danilo Luce che presenterà uno speciale tributo a Vasco Rossi. Il concerto è in programma lunedì 1 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Viale delle Piane a Torricella Peligna (Chieti).

Giovedì 4 agosto, alle ore 21.30, in piazza SS Rosario a Bugnara (L’Aquila), ci sarà il concerto dei 5 dell’88, storica formazione peligna, che negli anni ’60 si è conquistata un posto di tutto rispetto nel beat italiano.

Martedì 9 agosto, alle 21.30, in piazza Leone a Roccaraso, ci sarà il concerto tributo ai Pink Floy con i Floyd Heart. Mercoledì 10 agosto, alle 21.30, in piazza del monumento a Opi, tributo a Fabrizio De Andrè con Antonello Persico. Giovedì 11 agosto, alle ore 21.30, all’anfiteatro di Torre de Nolfi a Bugnara, ci sarà il tributo a Rino Gaetano con i Rino & Friends. Sabato 13 agosto, alle 21.30, in piazza Santa Maria della Valle a Scanno, concerto tributo a Vasco Rossi con la Danilo Luce Band. Due gli appuntamenti in programma martedì 16 agosto: alle 21.30, in piazza Celestino Lupi a Villalago, concerto dei Ballaonda; alle 21.30, nell’area dell’ex edificio scolastico di Vallelarga a Pettorano sul Gizio, tributo a Vasco Rossi con la Danilo Luce Band. Giovedì 18 agosto, alle 21.30, al belvedere “Cesare Torelli” di Roccacasale tributo ai Pink Floyd con i Floyd Heart. Venerdì 19 agosto, alle 21.30, in piazza Parco ad Alfedena, concerto dei Travel Bag. Sabato 20 agosto, alle 21.30, in piazza San Giuseppe a Rocca Pia, tributo a Fabrizio De Andrè con Antonello Persico. Domenica 21 agosto, alle 21.30, in piazza Duval a Campo di Giove, ci sarà il concerto dei Sesto Senso. Venerdì 2 settembre, alle 21.30, in piazza Belprato ad Anversa degli Abruzzi, ci sarà il concerto degli Yard Birds.