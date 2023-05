“Una casa tra le case”, Lúcio Rosato presenta il volume di architettura

Zerozerosullivellodelmare presenta venerdì 12 maggio a Pescara il volume dell’architetto Rosato, con fotografie di Iacopo Pasqui, testo di Jale Erzen

PESCARA – Venerdì 12 maggio alle ore 19.00, nell’officina di zerozerosullivellodelmare (via dei Marrucini, 23 – Pescara) sarà presentato il libro di architettura ‘una casa tra le case’ edito da Libria (Melfi 2023), dove si racconta, attraverso disegni e modelli di studio, fotografie e testi accompagnatori, il progetto di una piccola casa che l’architetto Lucio Rosato ha concepito e realizzato tra il 2014 e il 2017 nel quartiere Terranova di Ortona.

“tra le case una casa di cemento (ancora altra terra) si pone in conformità con le altre; anche l’apparente irregolarità delle aperture, dettata dal ritmo interiore delle stanze, suggerisce continuità; eppure è altra, la piccola casa che dall’alto si inonda di luce e come un bocciolo annusa il cielo e respira. Ancora un sentore di autenticità prima che anche qui, in terranova di Ortona, arrivi l’inquisizione delle soprintendenze e dei pianificatori a cancellare ogni tentata ipotesi di architettura”. Così Lúcio Rosato racconta l’intento progettuale e l’opportunità realizzativa determinata dal desiderio di una committenza illuminata, al tempo stesso lanciando una riflessione sui vincoli che, in nome della conservazione e tutela dei centri storici, non permettono all’architettura contemporanea di manifestarsi al loro interno.

La veste grafica del libro è stata curata da Pasquale Oa, collaboratore di Rosato, e permette di avvicinare il progetto attraverso un racconto grafico fatto di segni, trasparenze e allineamenti che indagano il tracciato regolatore, concettuale e funzionale della casa mettendolo a nudo.

È poi Iacopo Pasqui a coglierne, attraverso il suo sguardo fotografico sensibile e attento, gli elementi costruttivi salienti e le articolazioni spaziali, restituendoli attraverso la luce e il colore di una naturalità quasi inverosimile ma reale, di cui solo visitando questa piccola architettura diversamente si potrebbe godere.

A chiudere il libro il commento di Jale Erzen, già docente di storia dell’architettura all’Università di Ankara e cultrice dell’opera di Carlo Scarpa, che definisce Rosato un classicista moderno dichiarando che: “Lucio Rosato non è un essenzialista: egli crede nella necessità della modificazione e del cambiamento per la costruzione della realtà. Eppure, riesce a penetrare l’essenza attraverso la sua architettura che nel corso degli anni si è occupata di luoghi e città, e dei miti legati all’energia della vita. […] La casa di Rosato sembra essere stata disegnata e costruita dalla luce e calata silenziosamente dai cieli”.

Nella stessa occasione nello spazio di zerozerosullivellodelmare, al numero civico 19, alcuni lavori dello stesso Rosato dedicati al tema della casa nelle sue molteplici coniugazioni architettoniche e poetiche, concettuali ed evocative andranno a sovrapporsi, in un racconto di stratificazioni e integrazioni, alle opere già presenti nello spazio, inaugurato il 21 marzo 2023 con dinamiche stanzialità. Una proposta artistica che sviluppa e sostanzia l’assunto iniziale di s.l.m. 00: lo spazio a esposizioni e l’officina a laboratorio, in un rimando costante alla relazione imprescindibile tra il pensare e il fare.

Oltre all’autore saranno presenti il fotografo Iacopo Pasqui, il grafico Pasquale Oa e l’editore Antonio Carbone, mentre Jale Erzen sarà in collegamento web da Ankara. L’esposizione proseguirà fino al 27 maggio, dal martedì al sabato, dalle ore 18.00 fino alle 20.00. Il progetto “una casa tra le case” di Lúcio Rosato è stato insignito nel 2020 del premio Ad’A Architetture dell’Adriatico.

Lúcio Rosato | una casa tra le case

fotografie di Iacopo Pasqui | testo di Jale Erzen | progetto grafico di Pasquale Oa | editore Libria, Melfi 2023