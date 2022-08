“Una Birra in Fronte” a Martinsicuro: il programma dell’edizione 2022

Da martedì 23 Agosto al 27 torna la festa alla sua quinta edizione che si svolgerà al Molo Nord di Martinsicuro

MARTINSICURO – Da martedì 23 a sabato 27, torna “Una Birra in Fronte” con una novità assoluta: l’evento si trasferisce al Molo Nord di Martinsicuro. L’edizione di 5 giornate, organizzata da FT Beer e con il Patrocinio del Comune di Martinsicuro torna ancora con la stessa grande voglia di divertire e di coinvolgere il paese!

Saranno 5 giorni ricchi di una vastissima selezione di birre e di gruppi musicali di alto livello:

23 agosto. Tuffo nella dance anni ’90 con Supernovanta.

24 agosto. Acidi, miglior AC/DC Tribute Band in Italia.

25 agosto. Jovaband, direttamente da Tali e Quali Show di Rai 1 il sosia italiano di Jovanotti.

26 agosto. “Martinsicuro in Love”, dedicata agli artisti emergenti del paese. Tra di loro, F00rtissimo.

27 agosto. Guns Celebration, carica e adrenalina per celebrare la grande musica dei Guns.

I concerti inizieranno intorno alle 21 circa e saranno seguiti dal DJ Set. Protagonista ovviamente la birra: tantissime tipologie tra cui scegliere, artigianali e non. Il menù per la cena prevede: gli immancabili arrosticini, panini con porchetta, hamburger, frittelle, Pulled pork, Angus, fritto misto, olive, patatine e tanto altro ancora.

Finalmente si torna ad un po’ di normalità e di divertimento con 5 giorni di buon cibo, bella musica, tanta birra e finalmente tanti sorrisi. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili i seguenti canali social:

EVENTO: https://www.facebook.com/events/458059362891819/?active_tab=discussion

CANALE UFFICIALE: https://www.facebook.com/frontetronto/

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/fronte_tronto/