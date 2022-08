Programma Hera della NASA, Pietro Di Tillio premiato a Pescara

PESCARA – Pietro Di Tillio, 36 anni, geologo, abruzzese che vive e lavora negli Stati Uniti dal 2013, ha ricevuto questa mattina dalle mani del sindaco Carlo Masci e del consigliere Vincenzo D’Incecco una pergamena di benemerenza per i risultati conseguiti negli Usa nell’ambito del programma HERA (Human Research Exploration Analog). Una missione analogica e un’attività condotta sulla terra dalla NASA, con caratteristiche che assomigliano a sfide di una missione spaziale come l’isolamento e la reclusione per lunghi periodi simulando viaggi verso la luna o Marte.

La “missione 2 della campagna 6 HERA” si è svolta dal 28 gennaio a metà marzo 2022 presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas. Sei settimane in cui Pietro, insieme ad altri 3 membri del team, ha vissuto all’interno del Modulo abitativo HERA senza contatti con l’esterno, svolgendo ricerca e simulazioni di un viaggio verso Phobos, una delle due lune di Marte. Un’esperienza unica nel suo genere, una grande soddisfazione professionale che ha portato in alto il nome dell’Italia e dell’Abruzzo nel Mondo.

Per Di Tillio potrebbero aprirsi ora nuove opportunità nel contesto dei programmi scientifici e delle missioni della stessa NASA. Questa mattina il 36enne abruzzese è stato accompagnato dalla moglie e dal figlio George e non ha nascosto la sua emozione per il riconoscimento. Il sindaco Masci e il consigliere D’Incecco hanno usato parole di encomio per un abruzzese capace di portare avanti i suoi sogni con determinazione e allo stesso tempo di onorare il nome della sua terra d’origine.