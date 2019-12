“Un Natale così…”, 40 artisti in mostra a Montesilano

Dal 14 dicembre presso Sorrisi in Città/centro culturale aps la collettiva a cura di Rosetta Clissa e Beniamino Cardines

MONTESILVANO (PE) – Sabato 14 dicembre 2019 ore 17 (ingresso libero, aperta fino al 7 gennaio), presso Sorrisi in Città/centro culturale aps inaugurazione collettiva d’arte contemporanea: “un Natale così… mostra d’arte e d’amicizia”. La mostra è curata da Rosetta Clissa e Beniamino Cardines. 40 artisti reinterpretano creativamente il tema del Natale. Un progetto per sensibilizzare le nuove generazioni alla fruizione della bellezza e delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, installazioni).

Artisti in mostra:

Sandro Aceto (OTECA), Fiorella Altobelli e Argemira Piciocco, Giuliana Arcangelelli, Raffaella Bonazzoli, Beniamino Cardines, Carla Cerbaso, Greta Chiaravalle, Antonio Cicchetti, Angela Cirotti, Bruno Colalongo, Maurizio D’Amato, Sabrina D’Arcangelo, Daniela D’Incecco, Nestore Del Boccio, Manuela Di Dalmazi, Antonella Di Giandomenico, Sabrina Giansante, Gabriele Di Giovannantonio, Anna Fragale, Mimmo Francone, Paola Giordano, Amelia Lucci, Patrizio Marafini, Lisa Marfisi, Paride Mariotti, Alessio Mazzarulli, Plinio Meriggiola, Regina Nesterenko, Alfredo Perrotti, Tiziana Piccioni, Terezina Radovani, Miriam Scarpone, Alessandro Sigismondi, Danilo Susi, Pina Trabucco, Cesira Verna, Marco Volpe, Sogni&Percorsi.

Beniamino Cardines e Rosetta Clissa, curatori: “L’arte oggi torna a liberarsi e a essere libertà. Concluso il tempo delle grandi scuole, dei grandi movimenti, delle rivoluzioni, delle avanguardie e delle sperimentazioni, oggi, l’arte si fa trovare a ogni angolo di strada, in ogni casa, garage, ovunque come è giusto che sia. Questo è il tempo in cui ogni artista è un linguaggio o più. Ogni artista lo è della sua arte, della sua creatività, della sua ricerca personale. Ogni artista è un individuo e, come tale, procede nella creazione di opere attraverso la propria esperienza, sensibilità, tavolozza o multistrato”.

La Mostra è organizzata in collaborazione con: AP/Arte Prossima, Bibliodrammatica aps, ass. spaziocomune, coop sociale La Minerva, Aternum Fotoamatori Abruzzesi (Pe), Sogni&Percorsi, Sorrisi in Città/centro culturale aps ets.

Apertura:

inaugurazione alla presenza di tutti gli artisti, sabato 14 dicembre 2019, ore 17.

mercoledì 18 dicembre ore 10-12, incontro-visita-laboratorio con gli “Scrittori Speciali” di Ooops! (scuola di scrittura e narrazione).

ore 17-19: sabato 21 dicembre, domenica 22, venerdì 27, sabato 28, domenica 29, lunedì 30, sabato 4 gennaio, domenica 5, lunedì 6.