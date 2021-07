Un francobollo per i 100 anni dalla nascita di Remo Gaspari

Sabato 10 luglio a Chieti emissione del francobollo dedicato all’ex Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

CHIETI – Poste Italiane partecipa alle iniziative per i 100 anni della nascita di Remo Gaspari, già Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e più volte Sottosegretario di Stato.

Sabato 10 luglio, nell’ambito dell’evento “Remo Gaspari e il suo Abruzzo” organizzato dall’Istituto di Cultura “Giuseppe Spataro” presso la Camera di Commercio di Chieti, sarà presentato il francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo economico dedicato a Remo Gaspari in occasione del Centenario della nascita.

All’evento, tra gli altri, interverrà il responsabile Filatelia di Poste Italiane Fabio Gregori. “Il francobollo, quale prodotto di Stato – commenta Gregori – continua ad assumere un importante valore documentario rappresentando, come in occasione di questa emissione di un francobollo commemorativo per il centenario della nascita di Remo Gaspari, una testimonianza dei protagonisti della storia politica dell’Italia”.