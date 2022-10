MONTESILVANO – Oggi nell’ambito del progetto ambientale proposto dal Comune di Montesilvano “Montesilvano per l’Ambiente 2022” e organizzato dall’Associazione Amare Montesilvano, si è tenuto l’ultimo laboratorio di Falegnameria dedicato a singoli partecipanti. Continuerà il 18 e il 25 ottobre con la partecipazioni di alcune Scuole di Montesilvano. Questa “prima fase” ha avuto un vero successo di partecipanti di circa centoventi bambini che, insieme ai genitori hanno costruito giocattoli e oggetti vari con legno da riciclo.

I partecipanti di oggi Salvatore Mileto, Andrea Marazzi, Rebecca Dandreagiovanni, Lorenzo De Chiara, Matteo D’Isidoro, Tommaso Dandreagiovanni, Celeste Santucci sotto la guida attenta di Fabrizio Verrigni Vice Presidente dell’Associazione Miricreo, Paola Candeloro e Bruna Brunetti di Amare Montesilvano, hanno guidato bambini e genitori a realizzare un proprio lavoretto che poi hanno portato a casa.

Renato Petra Presidente di Amare Montesilvano ha sottolineato l’importanza di questi incontri tra bambini, ragazzi e genitori per le proprie conoscenze ma anche per abituarli ad un uso di nuove tecniche e materiali non inquinanti per futuro migliore.

Prossimi appuntamenti:

Laboratorio di Pittura 19 e 25 ottobre

Laboratorio di Falegnameria 18 e 25 ottobre dedicato alle Scuole

Per info whatsapp 3733001667 o email amaremontesilvano@libero.it.