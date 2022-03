Ucraina, flashmob per la pace degli studenti di Fossacesia

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia hanno partecipato alla manifestazione “Diamo una mano alla pace”

FOSSACESIA – Una delegazione di alunni dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia ha preso parte, nei giorni scorsi, alla manifestazione “Diamo una mano alla pace” che ha avuto come scopo quello di offrire agli alunni e ai docenti un’ulteriore occasione di riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni e l’esortazione che viene dal mondo della scuola a chiudere il conflitto militare in corso in Ucraina e a trovare un accordo che faccia tacere le armi che hanno già provocato migliaia di vittime.

Al flash mob hanno preso parte il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, i consiglieri comunali Ester Sara Di Filippo, con delega alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, e Umberto Petrosemolo, con delega alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, i coordinatori della Scuola dell’Infanzia, Cristina Chiricò, della Scuola Media , Giuseppe Scarinci ed altri insegnanti.