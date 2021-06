L’appuntamento con Corrado Oddi e Stefano Masciarelli é per il 12 giugno presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Valleverde

CELANO – Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria ripartono gli spettacoli con la presenza di pubblico. L’appuntamento é per domenica 12 giugno, alle 18.30, presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Valleverde a Celano (AQ), con “Tutto quello che c’è da dire su Dante…ve lo diciamo noi”. Protagonisti Stefano Masciarelli e Corrado Oddi. Due attori per due versioni: una parafrasi in italiano contemporaneo e comprensibile a tutti per il primo, un’impostazione classica e tradizionale per il secondo.

L’evento, che farà da corollario all’inaugurazione del nuovo campanile della Chiesa, sarà a ingresso libero e si svolgerà in completa sicurezza, nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti – Covid e del distanziamento sociale.

“Tutto quello che c’è da dire su Dante…ve lo diciamo noi. Ovvero tutto quello che ci ricordiamo di Dante e della Commedia o se vogliamo di questa tragedia a lieto fine – spiegano Corrado Oddi e Stefano Masciarelli– Uno spettacolo che segue un canovaccio a mo’ di Commedia dell’Arte, una linea che non prevede schemi fissi nel dialogo: questo creerà uno spettacolo diverso per ogni replica. Ci interroghiamo sull’eternità dell’opera di Dante, sui ricordi e lo facciamo in maniera semiseria. -continuano Oddi e Masciarelli- Come fatto da Giovanni Boccaccio il 23 ottobre del 1373 nella prima lettura pubblica della Divina Commedia o Lectura Dantis parliamo e leggiamo del Sommo poeta. È uno spettacolo interattivo che crea reciprocità con il pubblico. In quest’anno di celebrazioni per il settecentenario dalla morte del poeta ci sono manifestazioni e spettacoli in ogni angolo della terra…quindi questo ci porta a fare un semplice riflessione: quanto è importante la cultura nel mondo?, Quanto siamo stati determinanti noi italiani per la crescita culturale del pianeta? Questo dovrebbe farci capire il valore del PIL italiano: la cultura, che non si misura solamente in ordine di arricchimento culturale ma anche economici. Tornando a noi; cercheremo di sorprendere il pubblico e di farlo divertire soprattutto, del resto quella di Dante è una Commedia, seppur Divina”.

L’evento è stato realizzato con il contributo del Comitato Feste Santa Maria in persona del Presidente Raffaele Contestabile e dell’associazione Stella (ASAS) in persona del presidente Avv. Silvia Morelli.

Un ringraziamento particolare a tutti i componenti del Comitato Feste e dell’ associazione Stella, a Padre Ausilio, al Commissario Prefettizio dott Giuseppe Canale e a tutta l’amministrazione del Comune di Celano.