Turris – Teramo 1-1: highlights, sintesi e tabellino della partita

Biancorossi in vantaggio dal 19′ con Santoro; il pareggio dei padroni di casa arriva al 25′ della ripresa con Giannone. Sabato arriva la Cavese

TERAMO – Finisce 1-1 allo stadio Liguori di Torre del Greco tra Turris e Teramo. Partono subito forte i biancorossi con Costa Ferreira che dopo venti secondi prova un tiro dalla distanza, ma Abagnale dice no deviando in angolo. Al 7′ Bombagi colpisce la parte superiore della traversa. Dopo una bella ripartenza al 12′ Pandolfi prova il pallonetto ma la palla non si abbassa e termina sul fondo. Al 19′ si sblocca il risultato: tiro a giro di Santoro sul secondo palo e palla in rete. E’ 0-1 per il Teramo. Prima della fine del primo tempo Lewandowski si oppone ad un tiro piazzato di Giannone. Si va negli spogliatoi con a squadra di Paci in vantaggio.



I padroni di casa sfiorano il pareggio al 23′ con Pandolfi e al 25′ arriva il gol di Giannone su imbeccata di petto di Pandolfi. Il Teramo reagisce e pochi minuti dopo un destro potente di Mungo viene deviato in angolo da Abagnale. Proprio Mungo nei minuti di recupero non inquadra lo specchio della porta da posizione favorevolissima sprecando così l’occasione di regalare tre punti alla sua squadra, che resta terza a quota 26, alle spalle di Ternana (+13) e Bari (+4).

Sabato l’ultimo impegno del 2020, al Bonolis contro la Cavese.

PACI A FINE PARTITA

«Avremmo meritato il risultato pieno, abbiamo lasciato quei dieci minuti della ripresa nelle loro mani, subendo la rete del pari in una delle poche occasioni loro concesse. Sono però molto contento delle risposte offerte dalla mia squadra contro un avversario forte, tecnico e aggressivo che ha dato fastidio a tanti e che temevo alla vigilia. Nel primo tempo eravamo in totale controllo, quindi sono dispiaciuto del fatto di non aver trovato il raddoppio, cercheremo di fare meglio, ma rimane la buona prestazione e sono contento di aver terminato la sfida con cinque under in campo. Trasciani? In un ruolo non suo abbiamo avuto ottime risposte da lui. Viero? E’ entrato bene in campo. Siamo un po’ indietro nel processo di finalizzazione, gli attaccanti devono migliorare ma sono contento del loro apporto: Bunino ha disputato un’ottima gara, gli manca solo il gol per sbloccarsi. Gerbi ha un potenziale enorme, sta a noi supportare i nostri ragazzi e procedere con la massima umiltà».

TABELLINO

TURRIS: Abagnale A. (P), Da Dalt F., D’Ignazio L. (dal 19′ st Di Nunzio F.), Fabiano R., Romano A. (dal 32′ st Franco D.), Giannone L., Lame M. (dal 32′ st Longo F.), Lorenzini F., Pandolfi L., Rainone P., Signorelli F. (dal 19′ st Tascone S.). A disposizione: Alma G., Barone S. (P), Brandi N., D’Alessandro S., D’Ignazio L., Esposito G., Lame M., Loreto C., Marchese D., Romano A., Sandomenico S., Signorelli F.

TERAMO: Arrigoni A., Gerbi E. (dal 37′ st Bombagi F.), Mungo D. (dal 16′ st Bunino C.), Ferreira P., Ilari C., Iotti L., Lewandowski M. (P), Viero F. (dal 16′ st Santoro S.), Soprano M., Tentardini A., Trasciani D.. A disposizione: Birligea D., Cappa R., Celentano L., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Di Matteo L., Gerbi E., Mungo D., Pinzauti L., Viero F.

Reti: al 25′ st Giannone L. (Turris) al 19′ pt Santoro S. (Teramo).

Ammonizioni: al 5′ pt Di Nunzio F. (Turris), al 23′ pt Tascone S. (Turris) al 39′ pt Bombagi F. (Teramo).