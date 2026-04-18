Giornata Mondiale della Voce: a Cepagatti scienza, musica e benessere vocale al centro dell’incontro

CEPAGATTI – La Giornata Mondiale della Voce arriva anche a Cepagatti con un appuntamento di grande valore scientifico e culturale. Sabato 18 aprile 2026, dalle 15:00, l’Aula del Consiglio Comunale ospiterà una conferenza dedicata alla prevenzione, alla cura e al benessere della voce, organizzata da A.M.A. By Blue Notes con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa propone un viaggio nella voce umana attraverso una prospettiva multidisciplinare, intrecciando competenze mediche, psicologiche, artistiche e ingegneristiche. L’obiettivo è offrire strumenti concreti a professionisti, studenti e appassionati, con un dibattito finale aperto al pubblico.

La dimensione artistica sarà affidata ad Alessandra Dambra, docente di canto e Presidente di A.M.A. By Blue Notes, che approfondirà la voce come linguaggio espressivo e identitario nella pratica del cantante. «La voce è l’espressione più profonda della nostra identità – spiega – e unire tecnica, scienza ed emozione significa aiutare ognuno a proteggere la propria firma vocale unica».

La sessione tecnico‑scientifica vedrà gli interventi della Dr.ssa Daniela Cardone e del Dr. David Perpetuini, docenti di Ingegneria Biomedica dell’Università “G. d’Annunzio”. Il loro contributo analizzerà i fattori umani nella performance vocale, con un focus sulla modellistica biomedica e sui correlati neurali del parlare e cantare in pubblico.

Ad aprire i lavori sarà il Dr. Luca D’Agostino, Primario di Otorinolaringoiatria della ASL 2 Lanciano‑Vasto‑Chieti, con un approfondimento clinico dedicato alla salute delle corde vocali. Seguirà l’intervento della Dr.ssa Giulia Paglialonga, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema dell’ansia da prestazione, offrendo strategie per trasformarla in risorsa.

Un appuntamento che unisce scienza, arte e consapevolezza, confermando Cepagatti come luogo attento alla cultura del benessere e alla divulgazione di qualità.