“Il turismo è di tutti e per tutti” al Parco dei priori a Fossacesia

Il corso di formazione per ragazzi e ragazze con disabilità si terrà al Parco dei Priori nelle giornate del 20 e 21 settembre

FOSSACESIA – Nei giorni 20 e 21 settembre prossimi, il Parco dei Priori di Fossacesia, ospiterà il corso di formazione per ragazzi e ragazze con disabilità, Bike To Cost For Everyone.

Il titolo scelto per l’evento, “Il turismo è di tutti e per tutti”. Il progetto è promosso dall’associazione itinerari turistici religiosi interculturali accessibili (I.T.R.I.A.) con il patrocinio del Comune di Fossacesia. Nella prima giornata, che prenderà il via alle ore 9:30, il dibattito si concentrerà sul tema “Il valore della bellezza come fonte di benessere per tutti”. Relatori: Dino Angelaccio, docente dell’Università di Siena, e Odette Mbuyi, responsabile dei progetti interculturali per l’Associazione I.T.R.I.A. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 14:30, obiettivi puntati su “Esperienza realizzate in Campania dal modello Tulipano Art Friendly tra natura (outdoor) e musei (indoor) – principi di progettazione per l’accoglienza consapevole e responsabile. Giovedì 21, i lavori proseguiranno in mattinata con il “Laboratorio di progettazione per percorsi di orientamento al lavoro nella filiera dei servizi culturali e turistici”, a cura di Dino Angelaccio e Odette Mbuyi (I.T.R.I.A.). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, focus sulla “Condivisione e restituzione del laboratorio di progettazione”.

“Siamo lieti di ospitare un evento che pone l’attenzione sull’inclusività – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. L’obiettivo è l’accessibilità nel turismo, garantendo la rimozione di barriere fisiche o mentali, e al tempo stesso ponendo l’attenzione su quelle situazioni familiari che per problemi economici o sociali non riescono ad accedere facilmente all’esperienza di un viaggio o di un soggiorno fuori dalla loro realtà”.

Dal canto suo, l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante sottolinea l’importanza del ruolo di ITRIA “che vuole raccontare le contaminazioni tra culture e religioni diverse attraverso le tracce e la memoria dello sterminato patrimonio culturale presente in tutte le realtà territoriali del nostro Paese. Gli itinerari di ITRIA si costituiranno come dei grandi laboratori per la fruizione culturale dei monumenti e siti archeologici”.