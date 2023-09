Roseto Basket 20.20 a Sinigallia per il torneo “Il mare nel canestro”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo le prime due uscite del precampionato, arriva un impegno prestigioso per il Roseto Basket 20.20, che sabato 16 e domenica 17 settembre sarà impegnato a Senigallia nel torneo “Il mare nel canestro”, da quest’anno intitolato al compianto Dino Maestri.

Si tratta di un antipasto di campionato, essendo tutte le altre partecipanti inserite nel girone E della Serie B Interregionale: i padroni di casa della Goldengas, il Pisaurum Pesaro e l’Attila Junior Basket Porto Recanati. Sarà quest’ultima a fronteggiare la Braderm nella prima semifinale. Si tratta di una delle squadre maggiormente accreditate dell’intero raggruppamento, che può vantare svariati giocatori di esperienza in Serie B, come Michele Caverni, vincitore della cadetteria nel 2019 con Pescara, e Niccolò Rinaldi, oltre a giovani interessanti come Gianmarco Gulini e Samuel Nkot Nkot.

Il test sarà dunque importante per valutare il livello di preparazione, anche rispetto alle prossime avversarie, a ormai due settimane dall’inizio del campionato.

La palla a due verrà alzata sabato 16 settembre alle ore 18:30 al Pala Panzini di Senigallia.