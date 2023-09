A L’Aquila un torneo internazionale di futsal: ecco quando

Il torneo di calcio a 5 si svolgerà dal 19 al 23 settembre e sarà presentato in conferenza stampa martedì 19 settembre a Palazzo Fibboni

L’AQUILA – Un trofeo internazionale di futsal – il calcio a 5 – è in programma all’Aquila dal 19 al 23 settembre al motto “Sport e integrazione”.

Organizzato dal comitato del Centro sportivo italiano (Csi) della provincia dell’Aquila in collaborazione con Sport Academy, con il patrocinio e il contributo del Comune e della Regione, sarà presentato in una conferenza stampa martedì prossimo, 19 settembre alle ore 10,30 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila, nello stesso giorno in cui, alle 19,00, si giocherà la prima amichevole tra la Nazionale dello Zambia e il Sulmona Futsal Asd.

Partecipano Luca Tarquini, presidente provinciale Csi, l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, quello comunale Vito Colonna, il presidente del comitato L’Aquila Rinasce con lo Sport – all’interno del quale la manifestazione si inserisce – Francesco Bizzarri, l’ambasciatore dello Zambia in Italia Joseph Katema, il presidente regionale della Figc Ezio Memmo, il commissario tecnico della Nazionale dello Zambia Andrea Cristoforetti, l’assistente ecclesiastico del Csi don Cristoforo Simula, la prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra presidente Cdm di Scienze Motorie dell’Università dell’Aquila e Tarak Mehta, capo delegazione Nazionale Zambia e presidente Automotive Futsal Academy Lusaka.