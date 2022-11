Trofeo Wûshidaó per la prima volta a Pizzoli l’11 dicembre

PIZZOLI – Per la prima volta nel territorio Aquilano, in particolare nella splendida cittadina di Pizzoli, atleti di tutta Italia della millenaria arte marziale del Kung Fu Wushu prenderanno parte alla prima gara di forme e combattimento, denominata Trofeo Wûshidaó (la via del guerriero).

L’evento sportivo è organizzato grazie alla prolifica collaborazione tra l’ASD Niwa kai, scuola di Kung Fu Wing Chun e Krav Maga, diretta dal Maestro Andrea Petrelli, il Comune di Pizzoli, con il Sindaco Gianni Anastasio e l’Ente di Promozione Sportiva e Terzo Settore, Opes Comitato Regionale Abruzzo, diretto dal Presidente Terenzio Rucci.

L’appuntamento è per domenica 11 Dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il Palazzetto dello Sport di Pizzoli (AQ).

Soddisfatto il Maestro Petrelli che dichiara: “Sono estremamente contento di aver contribuito all’organizzazione del Trofeo, in particolare sono fiero di vedere questa disciplina sportiva fiorire e mettere radici. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando per il loro impegno e la fiducia, in particolare il Sindaco Anastasio e l’Amministrazione Comunale, il presidente Rucci e Sonia Fracassi di Opes Abruzzo, sempre disponibili e professionali, il mio allievo prezioso collaboratore Ettore Attanasio.”

“La collaborazione con l’ASD Niwa Kai del M° Andrea Petrelli ed il Comitato va avanti già da diversi anni, rappresentando un esempio di un rapporto virtuoso tra un Ente e un’ASD che lavorano insieme con il fine di fornire un’attività sportiva fruibile dal territorio, a livello regionale e nazionale. Continueremo a lavorare insieme in questa direzione, certo che questa prima edizione del Trofeo Wûshidaó, vedrà sicuramente replicare, negli anni, l’appuntamento sportivo con il Kung Fu Wushu in Abruzzo” – ha dichiarato il Presidente Regionale OPES, Terenzio Rucci – “Ringrazio fortemente Andrea per l’impegno e la professionalità che sta mettendo a disposizione nell’organizzazione di questo evento”.