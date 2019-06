Trofeo Pink CUP 2019 di C5 per ricordare Luana Biferi a Congiunti

CONGIUNTI – Torna a Congiunti (Collecorvino) il Torneo Dell’Amicizia, il torneo di calcio a 5 per grandi e piccini, che tra gli eventi in programma prevede la Pink Cup, torneo interamente dedicato alle donne. Anche quest’anno il Trofeo è dedicato alla memoria di Luana Biferi, la giovane ex giocatrice di calcio a 5 che il 18 gennaio 2017 morì sotto la valanga che travolse l’hotel Rigopiano, dove lavorava.

“Il movimento del calcio e calcio a 5 femminile finalmente sta ricevendo a livello mediatico la giusta attenzione. Siamo felici che nel nostro piccolo, da quattro anni diamo la possibilità a decine di ragazze di giocare a calcio, in un torneo estivo, interamente a loro dedicato. Ci rende ancora più orgogliosi poi, che lo facciamo ricordando la povera Luana, che giocava e amava il futsal” ha dichiarato il presidente dell’Associazione Culturale Congiunti, Emanuele Maggiore.

COME PARTECIPARE

Il torneo si svolgerà nel mese di luglio, con date ancora da stabilire. Le iscrizioni sono già aperte e tutte le ragazze interessate possono contattare l’associazione al 334177637, o all’indirizzo e-mail: associazionecongiunti@gmail.com