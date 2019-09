Trofeo Nazionale Giovanile OPES 2019 di Arrampicata Sportiva

In programma 14 e 15 settembre a Martinsicuro presso la Palestra di Arrampicata “BlueRock” . Orsini: “onorati di ospitare un evento di tale importanza”

MARTINSICURO – Sabato 14 e domenica 15 settembre si terrà a Martinsicuro, presso la Palestra di Arrampicata “BlueRock” in via del Lavoro n. 14, il Trofeo Nazionale Giovanile OPES di Arrampicata Sportiva. L’importante competizione vedrà la partecipazione di oltre 100 finalisti, provenienti da tutta Italia, che si sfideranno per l’ambito titolo.

Il programma del torneo prevede i turni di qualificazione sabato, mentre le finali ci saranno a partire dalla domenica mattina. Al via ci saranno diversi atleti della locale compagine truentina Asd “BlueRock” che difenderanno, tra le mura di casa, il titolo conquistato lo scorso anno a Ponte di Legno.

“Martinsicuro chiude in bellezza una stagione estiva che l’ha vista grande protagonista nel panorama sportivo regionale e nazionale con diversi appuntamenti che hanno richiamato sportivi ed appassionati sul proprio territorio” sottolineano il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “Quello con il mondo dell’arrampicata sportiva è un legame fresco per il nostro territorio, ma già molto forte, grazie alla presenza di una struttura, quella della Palestra di Arrampicata “BlueRock”, che è un’eccellenza nazionale e vede, tra le sue fila, tanti giovani e promettenti atleti che si stanno imponendo sul panorama italiano in questa spettacolare disciplina. Nel prossimo week-end la nostra Città sarà “pacificamente invasa” da un centinaio di atleti e dalle loro famiglie, il miglior biglietto da visita per il nostro territorio che, come sempre, si prepara ad accoglierli con calore ed a braccia aperte”.

“Siamo onorati di ospitare un evento di tale importanza, che ci ripaga di tutto l’impegno profuso in questi anni, per veder crescere nella nostra zona lo sport che amiamo” dichiara il Presidente della ASD “BlueRock”, Niko Orsini.