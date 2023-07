Trofeo Ministars 2023: memorial Remo Maggetti a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prenderà il via domenica 9 luglio il “Trofeo Ministars” edizione numero 32: uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate del Lido delle Rose. Al via ci saranno 19 squadre, divise in 3 categorie: Under 14, Aquilotti ed Esordienti.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in una Sala Consiliare di Palazzo di Città gremita di giovani atleti e atlete, alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, della Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti, dell’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio, di Saverio Di Blasio della Scuola Minibasket Roseto e di Noemi D’Isidoro, segretario provinciale Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Prevista l’allegra invasione di almeno un migliaio di appassionati della palla a spicchi tra atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie, giocatori richiamati anche dal fascino storico del Lido delle Rose che si contenderanno i prestigiosi trofei in palio: un bel risultato per una manifestazione da 21 anni intitolata alla memoria dell’indimenticabile Remo Maggetti.

Dal 9 al 12 luglio si giocheranno i tornei Under 14 ed Aquilotti. Il torneo Esordienti invece, si giocherà dal 12 al 15 luglio. Questo l’elenco delle squadre partecipanti.

• Under 14: Cus Camerino, Basket School Varese, Pescara Basket, Fides Roseto, Tasp Teramo

• Aquilotti: Scuola Minibasket Roseto, Malnate Bugs, Panthers Roseto, Kioko Caserta

• Esordienti: Fides Roseto, Giobasket Ortona, Nuova Pallacanestro Dese, Minibasket Murano, Porto San Giorgio Basket, Montegranaro, Pescara Basket, Blue Basket Isola, Malnate, Sporting Porto Sant’Elpidio

48 saranno le partite che si giocheranno sui 3 campi regolamentari: a quelli sul lungomare nord del Bellavista Arena e del Lido Azzurra, va aggiunta infatti la storica Palestra D’Annunzio. In ogni campo, come da tradizione, ci sarà lo spazio dedicato alla solidarietà a favore dell’Aism di Teramo alla quale sarà devoluto un contributo da parte degli organizzatori.

“Lo Sport e i giovani sono importanti per la nostra Amministrazione – ha affermato il Sindaco Mario Nugnes – e tutte le iniziative che coinvolgono i ragazzi e le ragazze devono avere una caratteristica imprescindibile: farli crescere e formarli anche come uomini e come donne. Una qualità che caratterizza Saverio Di Blasio che da più di 30 anni porta a Roseto degli Abruzzi giovani provenienti da tutta Italia e che, durante la sua carriera di allenatore, ha assolto anche il ruolo di formatore e maestro. Lui ci insegna che prima ancora di raggiungere i risultati sportivi è necessario crescere come persone. Quella del “Trofeo Ministars” è una bella storia e tutti assieme dobbiamo lavorare al fianco di Saverio affinché questa storia continui ad andare avanti. In ultimo, mi piace sottolineare il rinnovato sostegno ad Aism da parte dell’organizzazione perché, in fondo, lo sport e la lotta alla malattia sono accomunati dalla stessa tenacia e forza di volontà”.

L’Assessore D’Elpidio ha rimarcato il “costante impegno dell’Amministrazione Comunale per sostenere le iniziative sportive di livello come il “Trofeo Ministars”. Quando si parla di basket Saverio Di Blasio rappresenta una istituzione e una garanzia per i nostri giovani. È un formatore, prima ancora che un allenatore e, assieme ai suoi collaboratori, ha creato una squadra capace di insegnare lo sport e i valori della vita”.

“È bello vedere la Sala Consiliare piena di giovani entusiasti e pronti a cimentarsi nel Torneo – ha aggiunto la Presidente Recchiuti – Ringrazio Saverio Di Blasio e i suoi collaboratori per la dedizione che mostrano nel lavorare a favore dei valori sani. Ma voglio ringraziare anche tutte le famiglie che affidano i loro figli a queste iniziative di crescita sportiva e personale”.

“Il Trofeo Ministars è una manifestazione che vede protagonisti i giovani che, durante questa bella esperienza, fanno amicizia, giocano, crescono e si formano – ha affermato Saverio Di Blasio – Il Torneo nasce nel 1992 e prende spunto da una competizione internazionale che si svolgeva Fossombrone. Allora partimmo con la partecipazione di otto squadre e oggi le adesioni sono molte di più”. Di Blasio, auspicando di tornare presto a giocare nella storica Arena 4 Palme, ha ringraziato “l’Amministrazione Comunale per il supporto, le strutture private che ospiteranno le partite e lo Staff dell’organizzazione senza il quale l’evento non sarebbe realizzabile. Un ultimo doveroso pensiero lo rivolgo alla rinnovata collaborazione con Aism, che continuiamo a sostenere con convinzione e con un supporto economico”.

“Per noi è un onore avere la fiducia della città di Roseto e degli organizzatori del Torneo – ha concluso Noemi D’Isidoro di Aism – Ringrazio Saverio Di Blasio per collaborazione pluridecennale e per il sostegno che ci viene dimostrato durante tutto l’anno. Possiamo continuare la nostra battaglia anche grazie a voi”.