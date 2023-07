Bandiera Blu 2023 assegnata a Pescara: la cerimonia di consegna

Il sindaco Masci: “E’ la conferma della bontà del lavoro che abbiamo portato avanti in questa direzione fin dal momento del nostro insediamento”

PESCARA – L’importanza della Bandiera Blu quale strumento di immagine ma anche di crescita sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è stata riaffermata questa mattina durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al Comune di Pescara e alle altre località costiere abruzzesi, tredici, che anche per il 2023 hanno ottenuto l’ambito riconoscimento. La comunicazione dell’assegnazione del vessillo risale allo scorso mese di maggio ma quello di stamattina, aldilà del profilo dell’ufficialità, è stato un momento in particolare dedicato al balneatori che molto hanno contribuito all’ottenimento di questo rilevante risultato. La Città di Pescara per il terzo anno ha conferma l’ambito riconoscimento internazionale “Bandiera Blu 2023” che, ricordiamolo, fu istituito nel 1987 nell’Anno europeo dell’Ambiente e viene assegnato ogni anno in 49 paesi europei e extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) e con la FEE, leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile riconosciuta dall’UNESCO. Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L’amministrazione Comunale di Pescara, come si ricorderà, a dicembre 2019 ha dato il via alla procedura per ottenere l’importante vessillo internazionale, prevedendo il raggiungimento dell’obiettivo che è ormai un tratto distintivo dell’immagine della città dannunziana.

“Bandiera Blu 2023” è il risultato di un lavoro di squadra di tutte le categorie e istituzioni che operano in questo meraviglioso territorio ed espressione di una politica di gestione eco-orientata.

Alla cerimonia ufficiale di consegna sono intervenuti il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco Carlo Masci, il Presidente Fee Claudio Mazza, il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone, e gli amministratori di diversi comuni premiati dalla FEE, Fossacesia (con il sindaco Enrico Di Giuseppantonio), Scanno (con il vicesindaco Giuseppe Marone), Silvi (con l’assessore all’Ambiente Alessandro Valleriani), Tortoreto (con l’assessore al Turusmo Giorgio Ripani) e Villalago (con il sindaco Fernando Gatta).

“E’ la conferma della bontà del lavoro che abbiamo portato avanti in questa direzione fin dal momento del nostro insediamento – ha detto il sindaco Carlo Masci – Basti pensare alla rete Ecoschools, che coinvolge 20mila ragazzi e le loro famiglie. Non credo sia semplice per una città di 120mila abitanti, che ogni giorno eroga servizi a 300mila persone ottenere un risultato come questo, rispettando parametri anche molto rigidi. Noi abbiamo indicato da subito come strategico l’ottenimento di questo obiettivo, ritenendo la Bandiera Blu sia un marchio di qualità di formidabile valore per certificare la qualità amministrativa stessa del territorio. Ci siamo molto impegnati per questo e mi preme ringraziare il Professor Mazza ma anche la nostra Ester Zazzero che ha la responsabilità del progetto per conto dell’amministrazione”.

Quest’anno il Comune di Pescara, oltre a proseguire le attività di educazione ambientale con ECO SCHOOLS insieme ai 20.000 studenti di Pescara ha aderito al progetto denominato “2+ Milioni di KM 2022 – La vostra energia la loro Felicità” della Fondazione Dynamo Camp, e ha come obiettivo una sfida civica e solidale a cui tutti possono partecipare pedalando insieme per raggiungere un totale di 2+milioni di Km in sella ad una bicicletta e raccogliere fondi per Dynamo Camp.

Pescara ha confermato quindi anche nel 2023 la Bandiera Blu grazie al lavoro che, come su descritto, dal 2019 l’amministrazione Carlo Masci sta facendo, indirizzando la politica di gestione locale, verso un processo di sostenibilità ambientale, lo sta facendo coinvolgendo tutti gli stakeholders nel processo di cambiamento quale strada necessaria alla transizione ecologica, attraverso diversi interventi infrastrutturali su tutto il litorale pescarese, riguardanti il ripascimento di vari tratti dell’arenile, la realizzazione di ulteriori piste ciclabili e parcheggi, accessi e servizi per disabili fisici, il completamento del Parco Depurativo e la realizzazione di nuove infrastrutture portuali che ne valorizzano la vocazione turistica.

“La Bandiera Blu 2023 assegnata per il terzo anno consecutivo alla Città di Pescara è un riconoscimento alla buona politica condotta dall’amministrazione comunale, ma anche alla piena collaborazione di quei balneari che hanno accettato, e in parte corretto, un’ordinanza molto restrittiva per quanto riguarda le pratiche della sostenibilità e dell’innovazione. Quegli imprenditori sono stati bravi e ci hanno permesso di registrare un grande salto di qualità in molti lidi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri partecipando alla consegna odierna della Bandiera Blu 2023 alla Città di Pescara da parte della Commissione FEE.

“Su tutta la costa abruzzese – ha ancora sottolineato il Presidente Sospiri – dall’area dei Trabocchi al litorale teramano ci sono tante pratiche innovative, si cerca di attrarre la clientela assicurando grande attenzione per la salvaguardia del mare e per la qualità dei servizi erogati sulle spiagge e come sempre ci sono grandi esempi di eccellenza e qualcosa da correggere. Ma una cosa va precisata: gli obiettivi raggiunti da una città come Pescara non dipendono solo dalle attività messe in atto dalla base, ma un ringraziamento va rivolto al Presidente dell’Aca Brandelli che ha avuto il coraggio di portare avanti due opere ciclopiche: da una parte lo sblocco del cantiere del depuratore in via Raiale, un’infrastruttura gigantesca, grande quanto un campo di calcio, fondamentale per depurare tutte le acque nere della città e dividerle in acque nere e bianche, e poi la vasca di prima pioggia all’altezza della Madonnina, dove si verificavano gli sversamenti a ogni troppo pieno, quando non si riusciva a convogliare l’acqua verso il depuratore, due opere bloccate per anni e che oggi stiamo per chiudere e che sono state strategiche ed essenziali per meritare la Bandiera Blu”.