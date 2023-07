Questa mattina si è parlato di internazionalizzazione in vista di Expo Osaka 2025. Giunta alla sua 37esima edizione, fino a domani vedrà i riflettori puntati su 38 imprenditrici

PESCARA – Ha aperto i battenti questa mattina, al porto turistico Marina di Pescara, Phenomena Mediterranea, un appuntamento ideato e organizzato da IFTA, in stretta collaborazione e con il sostegno di Camera di commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di Sviluppo, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia e Assocamerestero.

L’evento, che unisce la manifestazione Phenomena, dedicata alle imprenditrici del Sud Italia, e Mediterranea, la fiera sulle eccellenze agroalimentari giunta alla sua 37esima edizione, fino a domani vedrà i riflettori puntati su 38 imprenditrici – 23 del food, 13 della moda e 2 del design – operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che incontreranno buyer provenienti da più parti del mondo (Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania Giappone, Israele, Russia, Svizzera e UK).

Nel corso della prima giornata, un focus particolare, organizzato dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, è stato dedicato alla programmazione delle attività di internazionalizzazione nel periodo 2023-2025. Un percorso che, a partire dall’esperienza di Expo Dubai dello scorso anno, vede le istituzioni e le imprese regionali già proiettate verso Expo Osaka 2025. Ad affrontare il tema sono stati il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, l’assessore regionale al Turismo e al Commercio, Daniele D’Amario, e i segretari generali delle Camere di commercio italiane negli Emirati Arabi e in Giappone, rispettivamente Mauro Marzocchi e Davide Fantoni. A seguire, è stata la volta della presentazione del protocollo d’intesa siglato tra la Regione Abruzzo e Amazon, volta ad aumentare le opportunità per le imprese abruzzesi di avere successo con l’e-commerce attraverso la piattaforma mondiale, a cui è stata affiancata un’illustrazione delle attività promosse dal Punto Impresa Digitale dell’Ente camerale.

«L’incontro di oggi rappresenta un ponte tra l’esperienza di successo dell’Expo di Dubai e quella che ci attende tra due anni a Osaka, per la quale abbiamo già cominciato a porre le basi della nostra presenza con una prima missione organizzata nel marzo scorso in Giappone», commenta il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. «Un’occasione importante per analizzare i punti di forza finora messi in campo, come il lungimirante rapporto di collaborazione tra la Regione e le camere di commercio abruzzesi in ottica di sistema. Ma soprattutto è stata l’occasione per valutare insieme quali sforzi è necessario ancora compiere per cogliere con successo i nuovi obiettivi. Come valore aggiunto, possiamo contare sulla nostra Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo e sulla collaborazione con l’Agenzia ICE e con Assocamerestero, che garantiscono una connessione costante con il resto del mondo, fattore indispensabile per cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato».

La manifestazione Phenomena Mediterranea proseguirà questa sera alle 20 con la consegna dei Premi Phenomena che saranno attribuiti quest’anno, a: Caterina Occhio, ex componente della Commissione Nazioni Unite per le politiche del lavoro, pioniera delle questioni di genere e dello sviluppo di opportunità lavorative per donne svantaggiate, fondatrice di un marchio di gioielli etici; Viviana Sacco, imprenditrice calabrese che, grazie alle sue capacità manageriali, sta portando la griffe di famiglia, Gerardo Sacco, nelle più importanti città dello shopping internazionale; Sandra Di Carlo, di origini abruzzesi, direttore Ufficio ICE Zagabria che, con la sua professionalità, ha contribuito concretamente allo sviluppo del Made in Italy nel mondo. A loro si uniranno anche le tre imprenditrici, una per ogni settore della fiera (design, moda e food), più votate dai buyer nel corso della prima giornata.

Il Salone sarà aperto al pubblico, oggi 7 luglio e domani 8 luglio fino alle 19.00 con ingresso libero. La manifestazione si chiuderà domani alle 22.00 con una sfilata collettiva diretta da Titti Baiocchi all’interno dell’arena del Marina di Pescara, seguita da un party con djset.