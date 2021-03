Trofeo Bike Academy e Abmol, ciclismo juniores ad Ancarano

ANCARANO – Nella data di domenica 28 marzo, si raddoppia l’impegno a favore del ciclismo giovanile ad Ancarano, che diventa il centro di attenzione a livello regionale ed extra-regionale con allievi e juniores di scena rispettivamente al Trofeo Bike Academy e al Trofeo Abmol.

In cabina di regia lo staff di Abmol Eventi che, sotto la regia del presidente Ezio Ferrozzi, coaudivato da Gabriele Di Francesco e con il supporto della Giotti Victoria-Savini Due del team manager Stefano Giuliani e del main sponsor Ema Impianti, è l’espressione attiva a favore del territorio e del movimento ciclistico giovanile abruzzese che hanno a che fare con le difficoltà imposte dall’attuale situazione pandemica.

Per tutti i partecipanti alla gara organizzata sotto l’egida del comitato regionale FCI Abruzzo, percorso comune di 5,2 chilometri con 9 giri per la categoria allievi (partenza alle 9:30 di fronte al Bar Fenice per il Trofeo Bike Academy) e 16 per la categoria juniores (il via alle 14:30 per chi partecipa al Trofeo Abmol).

Ad Ancarano si comincia a respirare aria di grande ciclismo ma il paese si è sempre dimostrato in prima linea a fianco dei grandi eventi delle due ruote, grazie all’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Pierangelo Panichi e con il coinvolgimento del consigliere della Regione Abruzzo Emiliano Di Matteo, alla luce del grande successo riscosso nel biennio 2019-2020 con i campionati regionali FCI Abruzzo di ciclocross ed anche nel 2018 con l’assegnazione dei titoli FCI regionali strada per le categorie master, raggiungendo l’apice del successo organizzativo nella vicina Sant’Egidio alla Vibrata con una memorabile edizione dei regionali FCI Abruzzo di ciclocross alla vigilia di Natale del 2020.