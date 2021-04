Trofeo Accademia della Ventricina, pedalare in sicurezza al Bike Park Scerni

Il 25 aprile si torna a pedalare con tutte le dovute cautele per onorare l’undicesima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina

SCERNI – Appellandosi al senso di responsabilità per contrastare la pandemia da Covid-19 e facendo leva sulla genuina e vivace passione degli organizzatori della Vastese Inn Bike e dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti, a Scerni si torna finalmente a pedalare in mountain bike domenica 25 aprile con tutte le dovute cautele per onorare l’undicesima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina, valevole per i circuiti XCO Abruzzo Race e Sulle Orme dei Sanniti, sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo.

Il successo di adesioni è già assicurato con 316 iscritti da tutto l’Abruzzo e dalle altre regioni d’Italia (Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), a testimonianza della crescente attesa che regna nell’ambiente del fuoristrada e per un evento che intende omaggiare la ventricina, il prodotto gastronomico per eccellenza del territorio di Scerni, insignito del titolo di miglior salume d’Italia nel 2017.

Senza la presenza di pubblico, i partecipanti e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente le normative anti-contagio previste dal protocollo sanitario federale: la misurazione della temperatura, il rilascio delle autocertificazioni, il distanziamento tra le persone e l’utilizzo della mascherina (cui sono esentati gli atleti nel corso dello svolgimento della gara).

Fulcro logistico della manifestazione, sostenuta dall’amministrazione comunale del sindaco Alfonso Ottaviano e dalla Pro loco, l’istituto agrario Cosimo Ridolfi con le operazioni di verifica tessere e rilascio numeri di gara a partire dalle 8:00. Rispetto allo scorso anno, sono previste due partenze: alle 9:45 esordienti e allievi, alle 10:30 spazio alle categorie juniores, under 23, élite e master.

“La parola d’ordine è correre in sicurezza dentro il nostro Bike Park Scerni che è il paradiso per i praticanti dello sport outdoor – spiega l’organizzatore Luigi Di Lello -. La voglia di gareggiare in questi tempi è più forte di qualsiasi altra cosa ma lo spirito collaborativo, il rispetto delle regole anti Covid-19 e il buon senso di tutti sono elementi di sicuro apprezzamento. Anche lungo il tracciato si è cercato di non creare situazioni di contatto ravvicinato, specialmente nei single track (passaggi singoli). Chi intende provare parte del tracciato, ha tempo fino alle 9:20 per lasciare spazio alla partenza delle categorie giovanili. Gli atleti delle categorie open e master sono invitati a fare riscaldamento su strade limitrofe all’istituto agrario, onde evitare di creare intralcio ai giovani sul percorso di gara, pena l’estromissione dalla corsa. Le partenze si svolgono scaglionate per categoria”.