Tirreno-Adriatico a Giulianova, gran finale in piazza Belvedere

Il Sindaco Jwan Costantini: “Sarà un evento indimenticabile, di promozione territoriale e grande sport”. I campioni del ciclismo presenti al via

GIULIANOVA – Jonas Vingegaard (vincitore del Tour de France nel 2022 e 2023), Jonathan Milan (campione europeo 2023 nell’inseguimento a squadre e individuale), Julian Alaphilippe (campione del mondo su strada nel 2020 e 2021), Filippo Ganna (Medaglia d’Oro di Ciclismo nell’inseguimento a squadre maschile alla XXXII Olimpiade), poi ancora Ben O’Connor e Alberto Bettiol. Sono questi solo alcuni dei campioni presenti al via della Tirreno – Adriatico, in programma per lunedì prossimo, 4 marzo, a Lido di Camaiore.

La “Corsa dei due mari”, com’è noto, sarà a Giulianova giovedì 7 marzo. La quarta tappa, la Arrone-Giulianova, vivrà il suo gran finale in piazza Belvedere, al termine di un percorso ad anello, che coinvolgerà Lido, Paese, frazioni.

“Il 7 marzo sarà un giorno straordinario – sottolinea ancora il Sindaco Jwan Costantini – , una data indimenticabile in cui promozione territoriale e grande sport metteranno Giulianova al centro dell’attenzione internazionale”.