Trio Rino Gaetano & Friends ospiti al Ristorante La Baracca: ecco quando

Appuntamento venerdì 23 ottobre per gustare una serata all’insegna della musica di Rino Gaetano e altri grandi cantautori italiani

VILLAMAGNA (CH) – Appuntamento per venerdì 23 ottobre al ristorante “La baracca” di Villamagna per tutti i fans di Rino Gaetano ma anche di Lucio Dalla, Venditti, De Gregori e altri cantautori italiani. Sarà infatti in scena il trio Rino Gaetano & Friends in una serata organizzata dalla Power Enventi con la serata musicale che avrà inizio alle 21.30 e durerà circa due ore.

Il trio è formato da Giovanni Oddo (voce e chitarra acustica), Fabrizio Lauriente (tastiere) e Augusto De Sanctis (chitarra elettrica), il gruppo al completo è formato anche da Roberto Rotella (basso) e Lorenzo Chiavaroli (batteria e percussioni).

“Abbiamo pensato di offrire un contributo più ampio con gli autori del periodo di Rino Gaetano – spiega il gruppo – la metà del repertorio è dedicato a Rino Gaetano con le canzoni più famose, riarrangiate a modo nostro, in maniera un po’ più rock. I pezzi rimanenti sono dedicati ad altri artisti, si tratta di amici di Rino Gaetano, che all’epoca frequentava il Folkstudio dove ebbe modo di conoscere Lucio Dalla, Ivan Graziani, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Questi sono gli amici più stretti insieme ad altri come Stefano Rosso e Renato Zero. Quindi, oltre ai pezzi più importanti di Rino Gaetano, abbiamo aggiunto alcuni pezzi famosi dei cantautori dell’epoca pianoforte e voce in acustico. Ce ne sarà per tutti i gusti con canzoni comunque attinenti al periodo in cui visse Rino Gaetano”.

COME PARTECIPARE

La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, la Baracca garantisce la distanza tra i tavoli con un numero massimo di 6 persone per tavolo e tutte le altre regole per la vostra e nostra sicurezza. Ci sarà un menù riservato al costo di 20 euro composto da primo, secondo, contorno, frutta, Dolce, bevande e caffè. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 3397714905 e 3924340810.