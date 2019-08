Trio Essentia chiude la 5° rassegna Concerti delle Abbazie

Ultimo appuntamento in programma lunedì 12 agosto 2019 ore 21 al – Teatro Santo Spirito di Cellino Attanasio

TERAMO – Sarà il Trio Essentia, composto da Vanessa Di Cintio al violino, Umberto Aleandri al violoncello e Carlo Michini al pianoforte, a chiudere la quinta edizione della rassegna ‘Concerti delle Abbazie’ nella cornice del Teatro Santo Spirito di Cellino Attanasio (TE) in via Roma lunedì 12 agosto alle 21. La rassegna concertistica, che anche in questa edizione ha riscontrato un grande successo, è stata organizzata dall’Associazione Culturale Luzmek con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini in collaborazione con Itaca – Agenzia per lo Sviluppo Locale, con la Valle delle Abbazie, con ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Ministero per i Beni e le attività culturali. I posti per lo spettacolo sono limitati per questo si consiglia di prenotare il proprio posto scrivendo a info@concertidelleabbazie.it.

“Anche questa edizione è arrivata al termine – commenta Michini – con l’ultimo spettacolo concludiamo la rassegna che è stata caratterizzata da ben undici concerti in location straordinarie della valle delle Abbazie. Desidero ringraziare il pubblico che ci ha scelto apprezzando la nostra proposta, tutti i musicisti coinvolti e quanti a vario titolo hanno reso possibile questa quinta edizione”.

BIGLIETTI

Il costo dei biglietti (acquistabili su ciaotickets/concerti-delle-abbazie o in loco la sera del concerto) è di 10 € prezzo intero, 8 € il ridotto (under 26 e over 65, soci FAI e FIDAS). Per ulteriori informazioni info@concertidelleabbazie.it e www.concertidelleabbazie.it. Si ricorda che conservando almeno un biglietto degli undici spettacoli della rassegna Concerti delle Abbazie, dal primo settembre 2019 sarà possibile, esibendolo, acquistare un abbonamento ridotto dei concerti della stagione del Teatro Comunale di Teramo a cura di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini.