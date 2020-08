Tributo ai Pink Floyd con i Paintbox questa sera a Pescara

Sabato 29 agosto nell’ambito di Singin’ in the Streets il concerto gratuito che sarà aperto da quello degli Scena Muta, Italian cover band

PESCARA – Appuntamento con la musica dei Pink Floyd questa sera a Piazza Salotto Pescara. Per la rassegna Singin’ in tre Streets ci sarà il concerto gratuito dei Paintbox alle 21.30. Lo stesso sarà aperto dai Scena Muta che proporranno alcune cover di note canzoni italiane. Per prenotare un posto a sedere è nessario registarsi preventivamente al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-singin-in-the-streets-scena-muta-paintbox-112786551612. Andiamo ora a conoscere meglio le due band protagoniste di questa serata musicale.

PAINTBOX

I Paintbox nascono nel 2006 con l’obiettivo di rendere omaggio alla musica immortale dei Pink Floyd nella maniera più fedele possibile. Nel corso degli anni la formazione ha subito diversi cambiamenti, fino ad arrivare a una stabilità che vede la line up base a quattro elementi, come i Floyd originali nel periodo storico degli anni settanta, e una line up

aggiuntiva composta da musicisti di supporto e coriste. Ogni serata presenta una scaletta diversa dalla data precedente, proprio per offrire ogni volta qualcosa di nuovo al pubblico, sempre più numeroso ed appassionato. Nel corso degli anni la band ha eseguito veri e propri eventi a tema, con l’esecuzione integrale di tutti i dischi più importanti dei Pink

Floyd: The Dark Side Of The Moon, Animals, Wish You Were Here, The Wall, The Division Bell, Pulse, Live at Pompei, Meddle, Atom Hearth Mother suite. La scelta artistica di offrire un tributo in grande stile e curato nei minimi dettagli con tanto di spettacolo di luci e di proiezioni in tempo reale coordinate con la musica eseguita dal vivo ha portato, negli anni, alla scelta di selezionare solamente location che offrissero un valore aggiunto alla trasposizione multimediale dei brani, come teatri, arene o grandi live club.

Questa politica ha portato a vari successi, tra i quali meritano menzione particolare il tutto esaurito del dicembre 2016 al Teatro Massimo di Pescara con lo spettacolo Any Colour We Like e i due sold out consecutivi ad Estatica 2016 e 2017, quest’ultimo con la partecipazione di Durga Mcbroom, corista dei Pink Floyd dal 1987 al 1995. Concerto riproposto nel 2019 insieme allo storico percussionista dei Pink Floyd, Gary Wallis. Da segnalare è anche il sold out nell’anfiteatro romano di Alba Fucens (AQ) registrato il 9 agosto 2018. La Band è sempre al lavoro per dar vita ad eventi degni di nota, destinati a restare nella memoria dei fan dei Pink Floyd.

Andrea Andreoli: Keyboards

Fabrizio Carota: Bass and Vocals

Andrea Onofri: Tenor Saxophone

Roberto Mastrogiovanni: Guitar and Vocals

Federico Di Basilico: Guitar

Alberto La Torre: Drums

Lorenza De Leonardis: Background vocals

Francesca Barbacane: Background Vocals

Ida Fragassi: Background Vocals

Emmanuel Nervegna: visuals

SCENA MUTA

Scena Muta è un originale progetto musicale che si propone di ripercorrere la storia della musica italiana in chiave ritmata ed originale, eseguita con chitarre, contrabbasso, percussioni e kazoo con arrangiamenti sofisticati, ma mai noiosi e con un crescendo musicale che conduce il pubblico verso un vero e proprio party musicale. Abbiamo scomodato i più grandi nomi della musica italiana : Celentano, Mannarino, Battisti, Morandi, passando per le hit più famose della musica anni 80 sino a toccare i giorni nostri.