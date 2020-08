PESCARA – “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro”. Questa la nota appena uscita della società biancazzurra che dunque riparte nella stagione 2020/2021 con l’ex tecnico del Perugia. Intanto ricordiamo che la squadra si è riunita al Delfino Training Center per effettuare i tamponi pre-stagionali e le visite rito.

Massimo Oddo nuovo allenatore del Pescara 2020/2021 (UFFICIALE) ultima modifica: da