Triangolare a Pettorano sul Gizio, una giornata di sport e divertimento

PETTORANO SUL GIZIO – Il week end appena trascorso è stato ricco di appuntamenti per gli organizzatori del progetto + Sport + Divertimento + Vita. Si è svolto, infatti, sabato pomeriggio alle 15.30 un triangolare di calcio presso gli impianti sportivi di Pettorano sul Gizio. Come da programma, vi hanno preso parte una rappresentativa di ragazzi di una Casa Famiglia, la SPD Amiternina di Scoppito e la ASD Olympia Cedas di Sulmona. Hanno giocato per la squadra della rappresentativa 14 ragazzi, 22 per la ASD Olympia Cedas e 20 per la SPD Amiternina di Scoppito.

Le squadre si sono scontrate in tre incontri di 35’ ciascuno, al termine dei quali ha avuto la meglio la squadra sulmonese dopo essere arrivati ai calci di rigore, mentre si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto la SPD Amiternina di Scoppito e la rappresentativa della Casa Famiglia.

Dopo la premiazione l’organizzazione ha omaggiato i partecipanti con un piccolo rinfresco allestito presso il bar adiacente al campo sportivo.

Domenica pomeriggio è stata la volta dei giochi per ragazzi nell’ambito dell’iniziativa pratolana della Notte Templare. Le associazioni del progetto hanno appoggiato con la partecipazione di alcuni ragazzi l’iniziativa rievocativa dei giochi medievali, che si sono tenuti nel centro di Pratola Peligna. Cavalieri, streghe catapulte e quant’altro hanno allietato e riportato i più piccoli in un’atmosfera medievale.

Prossimo evento in programma nel calendario del progetto è la gara di Xcross per il primo premio Pavind Bike Team.