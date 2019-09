Tornareccio Regina di Miele, il programma 2019

Tutti i principali eventi che si potranno trovare all’interno della rassegna in programma sabato 21 e domenica 22 settembre nel centro storico

TORNARECCIO – Torna con una nuova edizione Tornareccio Regina di Miele. Appuntamento nel borgo in provincia di Chieti per i giorni sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. Quali saranno i principali eventi che si potranno trovare? Proviamo a sfogliarli assieme nel programma completo di seguito riportato.

PROGRAMMA

SABATO 21 SETTEMBRE

10 – TAGLIO DEL NASTRO E APERTURA STAND

11 – LA TRANSUMANZA DEL TERZO MILLENNIO PARTE DA TORNARECCIO

Racconti di storie lontane, racconti di un futuro che è già presente. Testimonianza di Dario ed Emilio Iacovanelli un giovane apicoltore si presenta: Luigi Tieri. Durante i due giorni di Tornareccio Regina di Miele sarà realizzata nella piazzetta Santa Vittoria una ricostruzione dei primi viaggi degli apicoltori nomadi di Tornareccio con mezzi, strumenti e cimeli originali.

12 – NASCE LA COMUNITÀ SLOW FOOD DEGLI APICOLTORI NOMADI DI TORNARECCIO

Presentazione del progetto e sooscrizione uiciale della domanda di adesione.

Partecipa: Eliodoro D’Orazio, portavoce Slow Food Abruzzo e Molise

16 – MOSAICOLANDIA

Alla scoperta dei mosaici tra giochi, colori e divertimento. Aività ludiche per bimbi 5/11 anni.

Durata: 90 min. circa ■ Partecipanti: max 10 bambini ■ Per prenotazioni: 320 2617424 ■ Partecipazione gratuita

16 – PALATO, OCCHI, NASO, ORECCHIE: IL MIELE COME NON LO AVETE MAI CONOSCIUTO

Alla scoperta dei mieli di Tornareccio: mini corso di analisi sensoriale. Con il patrocinio di: Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del Miele. Docente: Piergiorgio Greco, giornalista, iscritto all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. A cura di: Associazione Amici del Mosaico Artistico di Tornareccio. Partecipanti: max 30 ■ Quota di partecipazione: 5 € ■ Per prenotazioni: 347 0636808

17 – L’ECO DOLCE DEI CANTI DI MONTAGNA

Concerto del coro San Osvaldo di Roncegno Terme (Trento). Diretto da: Salvatore La Rosa, a cura di: Associazione culturale Coro Contrappunto di Tornareccio. A seguire Esibizione itinerante dei due cori tra vicoli e piazzette del centro storico.

18 – LA PROVA DEL CUOCO IN PIAZZA

Cooking show di Alessandro Di Stefano, chef nalista della trasmissione di Rai 1, che presenta le ricee

realizzate in tv, con degustazione nale.

Quota di partecipazione: 5 € ■ Per prenotazioni: 347 0636808

21 – TESSERE E MIELE AL CHIARO DI LUNA

Visita guidata in nourna ai mosaici di Tornareccio con un originale percorso tra le opere a tema apicoltura.

Al termine, degustazione di mieli di Tornareccio soo i mosaici.

Partecipanti: max 25 ■ Quota di partecipazione: 5 € ■ Per prenotazioni: 320 2617424

21 – TORNAROCK

Musica e spettacolo delle giovani band di Tornareccio (Piazza Fontana)

si esibiscono: House of Sound: Classic & Alternative Rock _ The Place: The Cranberries’ tribute band

Pippo Slump: Folk-Rock Duo

presenta: Mara Sma

21 – THE CLARTET

Quarteo di clarinei in viaggio tra ritmi e melodie. (Centro Storico)

si esibiscono: Angelo Castrnovo, Simone Greco, Rino Di Camillo (clarinetti), Graziano D’Urbano (clarinetto basso)

23.30 – CHIUSURA STAND

DOMENICA 22 SETTEMBRE

8 – SANTA MESSA DELL’ APICOLTORE

celebra: Don Davide Spinelli

9.30 – APERTURA STAND

10.30 – L’APICOLTURA IN ABRUZZO: ECCELLENZE, OPPORTUNITÀ E PROBLEMI*

Il mondo associativo dialoga con il mondo istituzionale.

saluti istituzionali:

Nicola Iannone, Sindaco di Tornareccio

Massimo Carpinteri, Vicepresidente Osservatorio Nazionale del Miele

partecipano:

Emanuele Imprudente, Assessore regionale all’Agricoltura

Nicola Campitelli, Assessore regionale Urbanistica e Territorio

dialogano con l’assessore:

Luigi Iacovanelli, presidente Associazione Apicoltori Professionisti d’Abruzzo

Giancarla Galli, presidente Fai Abruzzo, Federazione Apicoltori Italiani

Gianni Chiappini, presidente Assapira Abruzzo

Sebastiano Mancini, Consorzio Apistico Provinciale di Teramo

Vittoriano Ciaccia, presidente Associazione Produttori Mieli Particolari dell’Appennino Abruzzese

saranno presenti:

Raffaele Cirone, presidente nazionale Fai

Giuseppe Cefalo, presidente nazionali Unaapi

modera: Pasquale Tritapepe, giornalista Agricoltura Oggi

* Evento riservato agli operatori del settore

10.30, 12, 16.30 e 18 – A SPASSO TRA TESSERE E MIELE

Visita guidata ai mosaici di Tornareccio con un originale percorso tra le opere a tema apicoltura. Al termine, degustazione di mieli di Tornareccio soo i mosaici. Partecipanti: max 25 ■ Quota di partecipazione: 5 € ■ Per prenotazioni: 320 2617424

12 – LA TRANSUMANZA DEL TERZO MILLENNIO PARTE DA TORNARECCIO

Racconti di storie lontane, racconti di un futuro che è già presente

Testimonianza di Romualdo Finocchio

Giovani apicoltori si presentano: Federico Tieri

16 – IL NETTARE DELL’AMICIZIA: TORNARECCIO OSPITA LE CITTÀ DEL MIELE

Scambio culturale e gastronomico tra i territori aderenti al circuito nazionale

partecipano:

Vincenzo Parlato, sindaco di Sortino (Siracusa) e presidente nazionale Le Città del Miele

Nicola Iannone, Sindaco di Tornareccio (Chieti)

Giuseppe Arturo De Filippo, sindaco di Calciano (Matera)

Giuseppe Sarcuno, sindaco di Ripacandida (Potenza)

Stefano Iulianella, sindaco di Pescina (L’Aquila)

Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna (Chieti)

introduce e coordina:

Serenella Mortani, coordinatrice Le Città del Miele

Al termine dell’incontro degustazione di prodotti tipici delle città partecipanti

16 – PALATO, OCCHI, NASO, ORECCHIE: IL MIELE COME NON LO AVETE MAI CONOSCIUTO

Alla scoperta dei mieli di Tornareccio: mini corso di analisi sensoriale. Con il patrocinio di: Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del Miele.

Docente: Piergiorgio Greco, giornalista, iscritto all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale

del Miele. Partecipanti: max 30 ■ Quota di partecipazione: 5 € ■ Per prenotazioni: 347 0636808

18 – IL MIELE IN CUCINA: TORNARECCIO SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA

Presentazione del progeo nazionale con la partecipazione di ristoratori, associazioni di promozione,

scuole e tecnici

partecipano:

Nicola Iannone, Sindaco di Tornareccio

Piergiorgio Greco, giornalista e ideatore del progetto

Peppino Tinari, chef 1 stella Michelin e vicepresidente consorzio Qualità Abruzzo

Massimo Carpinteri, presidente associazione Ambasciatori dei Mieli

Serenella S. Mortani, coordinatrice Le Città del Miele

Leonardo Seghetti, docente Università di Teramo, Accademia della Cucina

coordina:

Nino Germano, Giornalista Rai Tgr Abruzzo

Al termine dell’incontro degustazione di delizie a base di miele a cura degli chef del

consorzio Qualità Abruzzo

SABATO 21 E DOMENICA 22

REGINA DI MIELE

I colorati stand dei produori locali di miele e bontà dell’alveare

MERCATO DEL GUSTO

Il meglio della produzione di Tornareccio e del terrotorio regionale tra salumi, tartu, olio, vino, pasta, farine, dolciumi, liquori e altre bontà

L’ARTE NELLE MANI

Artigiani e antichi mestieri lungo le vie del centro storico

ITINERARI NEI GUSTI DELL’ ABRUZZO CITERIORE

Una “degustazione-inchiesta” di salumi e olli extravergine di oliva araverso un racconto dell‘entità enogastronomica abruzzese con le Guide del Gal Maiella Verde Turni di degustazioni da prenotare allo stand del Gal Maiella Verde

ESPERIENZE MATERICHE

Mostra personale di Pier Giorgio Di Giacomo

MESSAGGI CRISTIANI NELL’ARTE. NON DIMENTICHIAMO GLI ANZIANI

Mostra personale di Francesco Mancini