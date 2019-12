“Tre gialli ocra”, presentazione del libro di Bonazzi e Di Michele a Spoltore

PESCARA – Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18.00, presso la sala consiliare del comune di Spoltore, la presentazione del libro “Tre gialli ocra” scritto da Cecilia Bonazzi e Milvia Di Michele, edito dalle Edizioni Tracce di Pescara, seguita da una lettura pubblica di poesie dei poeti Natalia Anzalone, Gabriella Bottino, Andrea Costantin, Sandra De Felice, Giovanni Di Girolamo, Milvia Di Michele, Ubaldo Giacomucci, Giulia Madonna, Elena Malta, Michele Meomartino, Claudia Ruscitti, Antonio Russo, Riccardo Santini, Tania Santurbano, Tina Troiani, Vittorio Verducci, Maria Rosa Viglietti.

Il coro folk “città di Spoltore” canterà alcune canzoni natalizie e, per concludere la serata, un buffet e le bollicine per brindare insieme.

Il libro sarà presentato dal poeta e scrittore Andrea Costantin e dal poeta e critico Ubaldo Giacomucci. Leggerà alcuni brani la scrittrice e poeta Tania Santurbano.

Nella nota introduttiva scrive Ubaldo Giacomucci: “«Questi “tre gialli ocra” costituiscono un’opera in cui la suspense è costante e progressiva, come nella migliore tradizione giallistica. Come scriveva A. E. Van Vogt (geniale scrittore di fantascienza), la ricetta è “un colpo di scena ogni tre pagine”! Le nostre Autrici riescono non solo nell’impresa di scrivere “a quattro mani” (secondo una nota metafora pianistica), ma persino di proporre ai lettori dei gialli divertenti e suggestivi. […] La forza espressiva della narrazione sta proprio nell’estrema asciuttezza della scrittura, nella “leggibilità” del testo adatto a tutti»”.

Cecilia Bonazzi, nata a Reggio Emilia nel 1968 ed ivi residente, ha una famiglia, un lavoro e tanti interessi. Pittrice autodidatta, attenta all’arte figurativa in genere, ma anche alla musica ed alla letteratura, al giardinaggio e tutto ciò che è natura, è parte attiva in varie associazioni locali (“La Fucina delle Arti”, Associazione Orti, Associazione “I gatti di Gattatico”, Avis, Gruppo Genitori). È operatrice ed insegnante di Shiatsu ed in questa veste nel 2012 ha partecipato alle attività Shiatsu, e non solo, svolte a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia. Dal 2018 è Consigliere Comunale presso il Comune di Campegine.

Milvia Di Michele, nata l’11 maggio 1952 a Villa S. Maria di Spoltore dove tuttora risiede. Ha il diploma del liceo scientifico ed ha frequentato, dando molti esami, la facoltà di lettere e filosofia presso l’università di Bologna. La sua prima silloge in versi liberi “Quadri” (1980-2000) fu ritenuta meritevole di un secondo premio al concorso nazionale “Arte Ambiente” di Pescara. Ha scritto poesie, ma anche filastrocche e una lunga favola in endecasillabi. Ha anche scritto un lungo racconto di fantascienza “La storia di A e Zeta” e altri racconti, qualche breve pezzo teatrale, uno letto in radio, una raccolta di racconti brevi con tema “la casa”. Ha alcune pubblicazioni in antologie, tra cui “Un amore… di vino” scritto con Cecilia Bonazzi, vincitore del terzo premio al concorso “Giallo in cantina” 2013 e “Gli intoccabili (Binomio)” scritto da sola, per aver vinto nello stesso concorso il quarto premio “Giallo in cantina” 2013, “Che ora è?”, racconto horror scritto con Cecilia Bonazzi, pubblicato in Horror Maximo Tales, un libro pubblicato dalla casa editrice Eus Edizioni per la collana Spaghetti Horror. Ha un blog che usa solo come archivio e si meraviglia di aver ricevuto al momento 75.370 visite, visto che oltre che pubblicare testi non fa altro.