Travels in Abruzzo, la guida turistica a fumetti in inglese

L’AQUILA – Da venerdì 18 maggio è disponibile su Amazon Travels in Abruzzo, la prima guida turistica a fumetti realizzata nel mondo in formato e-book e in lingua inglese.

Per la prima volta un editore scannese, Francesceo Di Vitto, porta a conoscenza la nostra regione tramite Amazon, una delle piattaforme di vendita più utilizzate al mondo. Grandi negozi online, da dove gli utenti di ogni nazione, fanno i propri acquisti ogni giorno. Viaggio in Abruzzo fu realizzato la prima volta nel 1998, 20 anni fa, e nonostante fosse in bianco/nero ebbe un grande successo.

In pratica gli eroi di carta trasformati da ciceroni illustravano al lettore i luoghi della nostra regione. Ora questa versione digitale, ma ne seguirà anche una cartacea, è stata aggiornata e colorata acquistando così una veste decisamente nuova e accattivante. Oltre ad essere una originale promozione turistica, è anche un valido supporto per i ragazzi che studiano la lingua inglese e per i figli di immigrati che vivono e risiedono all’estero.

Così Francesco Di Vitto:

“Prima di tutto devo ringraziare la Sergio Bonelli Editore che, gentilmente, ha concesso l’autorizzazione per un cameo di Mister No e Kerry il Trapper, famosi personaggi della sua vasta scuderia. Il titolo di questa pubblicazione, interamente a colori, è Travels in Abruzzo (Viaggio in Abruzzo) e illustrerà le bellezze della provincia di L’Aquila. Successivamente seguiranno altri e-book (ma anche le versioni cartacee) delle restanti province abruzzesi: Chieti, Pescara e Teramo.

Per trovarla occorre entare nella pagina di Amazon e nella ricerca bisogna digitare: “E-book Francesco Di Vitto”.