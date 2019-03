Trattamento viso anti-age: dall’Abruzzo c’è Micol

Il nuovo manipolo sarà lanciato dall’azienda di Città Sant’Angelo al Cosmoprof di Bologna dal 15 al 18 marzo: le novità, l’endosperes therapy

BOLOGNA – Fenix Group, l’azienda con sede a Città Sant’Angelo e guidata dall’AD Gianluca Cavalletti che produce e distribuisce Endosphères Therapy, lancia al Cosmoprof una importante novità: il nuovo manipolo “Micol” per il trattamento viso anti-aging. Si tratta di una nuova frontiera che arricchisce l’innovativa tecnologia estetica Endosphères, che si è imposta negli ultimi anni come il trattamento d’eccellenza per combattere gli inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi con il macchinario corpo e il ringiovanimento del viso con il macchinario Eva. L’azienda è presente in fiera al rinnovato stand al Pad. 30 (Stand D64-E63), dal 15 al 18 marzo e per tutti i giorni saranno a disposizione operatrici specializzate che mostreranno le peculiarità dei trattamenti Endosphères.

LA NOVITA’ 2019: IL NUOVO MANIPOLO “MICOL”

Micol è il nuovo manipolo per il trattamento viso anti-aging brevettato dal reparto engineering di Fenix Group. Micol, acronimo di microvibrazione compressiva localizzata, è un manipolo che genera una microvibrazione compressiva in un punto ben preciso della ruga: l’obiettivo è quello di lavorare sul trattamento dei solchi delle rughe creando un microtrauma controllato e facendo in modo che il corpo reagisca, così che da un danno trofico si ha un recupero morfologico. Il manipolo è dotato di una serie di sensori In grado di trasmettere al computer la resistenza del tessuto, e quindi di applicare la frequenza e la pressione adeguata. Tecnicamente si tratta di un micro bombardamento ottenuto attraverso una serie di micro vibrazioni che vanno a creare l’azione mirata a livello del solco della ruga. L’azione con il manipolo Micol integra e completa il trattamento viso anti-aging Eva, lanciato nel 2018: un trattamento assolutamente non invasivo, della durata di circa 40 minuti e che può essere ripetuto più volte, con risultati immediati, allo scopo di mantenere la bellezza naturale del volto.

ENDOSPHERES THERAPY

In fiera sarà presente anche l’ultima frontiera del body shaping, Endosphères Therapy. Grazie all’innovativo sistema operativo a Microvibrazione Compressiva, che sostituisce la classica fase di “aspirazione-trazione” dei tessuti con la compressione e la vibrazione, Endosphères ribalta il principio su cui si basano le metodiche utilizzate oggi per il trattamento della cellulite. La macchina, tramite un rullo composto da sfere in gel, genera vibrazioni meccaniche a bassa frequenza che vanno ad agire proprio sulle cause principali della cellulite: la stasi linfatica, l’accumulo di liquidi, gli aggregati di cellule adipose. Endosphères Therapy ripristina dapprima le fisiologiche condizioni vascolari e tissutali, ed in seguito effettua un rimodellamento localizzato sull’inestetismo cutaneo. La tecnologia è rivoluzionaria perché interagisce con il corpo e ad esso si adatta: ogni donna, ogni uomo, ogni individuo è diverso dall’altro e ha un corpo unico e necessita dunque un servizio personale. Inoltre, grazie all’esclusivo sistema Sensor, Endosphères Therapy è l’unico trattamento che “sente” il corpo su cui agisce, ed in base alla resistenza dei muscoli e dei tessuti regola automaticamente la forza della propria compressione.

Le cinque azioni sinergiche:

Vascolarizzante: La particolare composizione a cella d’ape degli organi vibratori sul cilindro, in sinergia con la compressione tessutale, effettua pressioni e sollevamenti. Una ginnastica vascolare che permette un miglioramento significativo del microcircolo nei distretti interessati. Drenante: Endosphères Therapy produce un’azione pulsata e ritmica che viene indotta a seconda del senso di rotazione del cilindro, agendo sul sistema linfatico ed eliminando i liquidi in eccesso caratteristici della stasi linfatica. Tonificante: la Microvibrazione Compressiva utilizza il muscolo come resistenza attiva, e grazie alla stimolazione vibratoria permette di ottenere un’ottimizzazione del tono muscolare nei distretti trattati. Antalgica: Endosphères Therapy agisce sui meccanocettori, riducendo/eliminando il dolore. L’azione stessa e la contemporanea ossigenazione tissutale permettono la riduzione e/o eliminazione della flogosi nel tempo. Rimodellante: oscillazioni meccaniche e vibrazioni delle sfere determinano lo scollamento degli adipociti responsabili della formazione della rete fibrosa che è causa dell’aspetto “a buccia d’arancia” e la disgregazione degli aggregati adiposi e dei setti fibrosi, rendendoli meno sclerotici. Si determina dunque un rimodellamento cutaneo localizzato, favorito dalla fisiologica ristrutturazione dei tessuti, già dai primi trattamenti.

IL TRATTAMENTO VISO ENDOSPHÈRES EVA

EVA è un concept altamente tecnologico pensato per realizzare un protocollo completo di trattamento per il ringiovanimento del viso, che parte dalla Microvibrazione Compressiva per ampliare il campo d’azione verso altri tipi di trattamento. Il protocollo è suddiviso in diverse fasi, con una consequenzialità specifica dettata da una preparazione e stimolazione del tessuto che si evolve nel corso del trattamento e permette di ottenere risultati unici. Il dispositivo è dotato di vari manipoli, ognuno con una funzione specifica. EVA è infatti un’apparecchiatura modulare, con manipoli che si abbinano perfettamente nel protocollo di trattamento completo e lavorando in sinergia generano l’EFFETTO WOW nella

seduta e nei risultati.

La peculiarità del protocollo di trattamento EVA è nella perfetta combinazione delle varie fasi:

FACE (Microvibrazione Compressiva Sensorizzata), che ha azione linfodrenante, vascolare e agisce sulla ipercontrattività muscolare determinando una miorilassamento

M.A.S. (Microvibrazione Ablativa Sensorizzata), che agisce facendo un gommage controllato dell’epidermide combinato allo stretching della ruga, distendendola

MICOL (Microvibrazione Compressiva Localizzata), che genera una microvibrazione compressiva in un punto ben preciso della ruga, agendo sul solco e creando un microtrauma controllato

V.E.V. (Vibro Elettro Veicolatore), che permette l’assorbimento di acido jaluronico nei tessuti